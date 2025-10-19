Baltijas balss logotype
Lada вся в брендах: что нового обещает российский автопром

Бизнес
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Скоро все узнают, сколько в новой машине китайского.

Скоро все узнают, сколько в новой машине китайского.

Импортозамещение остается основой промышленной политики.

«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Lada Salut в Федеральную службу по интеллектуальной собственности(Роспатент).

Заявка поступила в Роспатент 14 октября 2025 года. Об этом стало известно из базы ведомства. Новый бренд планируется зарегистрировать по трем классам международной классификации товаров и услуг – № 9, № 12 и № 35. Это охватывает мультимедийные системы для автомобилей, непосредственно автомобили и запчасти к ним, а также услуги по предоставлению телекоммуникационного доступа третьим лицам.

Ранее сообщалось, что новый товарный знак Lada Yarus официально зарегистрирован Роспатентом и будет действовать на территории России до 2035 года.

Напомним, компания «АвтоВАЗ» представила новый кроссовер Lada Azimut на платформе Vesta на Петербургском международном экономическом форуме.

Автомобиль был выставлен в бежевом цвете с черными крышей и стойками дверей, а также получил оригинальные колесные диски с треугольным узором. В пресс-службе компании сообщили, что название Azimut выбрали по итогам конкурса среди сотрудников. Вся разработка автомобиля, включая создание концепции, компоновки, дизайна, а также проектирование, производство и настройку ходовых качеств, выполнена российскими специалистами.

Для Lada Azimut создали почти тысячу новых и модернизированных деталей, в том числе кузовные панели, светотехнику, элементы интерьера и новую заднюю подвеску.

Серийный выпуск модели стартует в 2026 году. На начальном этапе кроссовер получит модернизированные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы, шестиступенчатую механику и вариатор. В дальнейшем планируется оснастить автомобиль новым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и классической автоматической коробкой передач.

На этом же форуме презентовали новую версию Lada Aura для такси с традиционной желтой полосой и черными «шашками» на кузове.

#автомобили
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео