Правительство ЛР во вторник одобрило 25,55 миллиона евро государственного софинансирования для латвийских мероприятий в рамках постройки печально известной ж.-д. линии «Rail Baltica».

В министерстве сообщения пояснили, что выделенное софинансирование является условием для получения поддержки, предоставленной Европейской комиссией. Не даст своих денег Рига - не получит европейский перевод из Брюсселя.

По данным министерства, в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF) 2024 года проекту «Rail Baltica» в Латвии и связанным с ним мероприятиям выделено в общей сложности 170 млн евро, из которых 155 млн евро предназначены на строительство основной трассы.

Найденные миллионы позволят продолжить строительство основной трассы на участке от латвийско-литовской границы до Саласпилса. Средства будут направлены на строительство насыпи железной дороги на четырёх участках основной трассы общей протяжённостью 13,3 км. В рамках работ предусмотрено обустройство подъездных и сервисных дорог, дренажных систем, инженерных коммуникаций и других необходимых элементов. Также будет обеспечен технический надзор и контроль за строительством.

Финансирование покроет также разработку технического проекта электрификации участка Упеслеяс – латвийско-литовская граница (первая очередь) и меры по поддержке реализации проекта. Средства покроют услуги инженера для надзора за разработкой проекта электрификации и обеспечения его соответствия требованиям глобального проекта, а также затраты на экспертизу строительного проекта.

Помимо государственного софинансирования, правительство выделило средства на компенсацию налога на добавленную стоимость (НДС) — 34,78 миллиона евро для латвийских мероприятий и 1,87 миллиона евро для деятельности предприятия «RB Rail».

Ранее сообщалось, что стоимость «Rail Baltica» в странах Балтии взлетала с изначальных 4,5 млрд евро до 23,8 млрд евро. Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта колеи (1435 мм) от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с другими государствами Европы. В странах Балтии планируется построить новую линию длиной 870 километров с максимальной скоростью движения поездов до 240 км/ч.