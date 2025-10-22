Почтовые компании постепенно возобновляют доставку посылок в США. Несмотря на то, что это востребованное направление, некоторые предприятия, включая "Latvijas Pasts", прекратили эту доставку в сентябре из-за изменений в тарифах США, пишут общественные СМИ.

Подарки - это некоммерческие товары, поэтому стоимость таких отправлений в США пока не вырастет, однако коммерческие отправления, по прогнозам компаний, подорожает.

Предприятие "Omniva" на этой неделе возобновило доставку подарков в США стоимостью до 100 долларов после почти двухмесячного перерыва. "Omniva", как и другие европейские почтовые компании, прекратила доставку этих отправлений в конце августа, когда вступило в силу новое требование США о декларировании и уплате таможенных пошлин, в том числе и для отправлений с низкой стоимостью. Представитель компании Янис Анджанс пояснил, что теперь можно обеспечить автоматизированное таможенное декларирование и своевременную доставку именно для отправлений некоммерческих товаров. Эти отправления в США также подлежат декларированию, но в настоящее время они освобождены от налогов и таможенных пошлин.

В начале октября "Latvijas Pasts" возобновила доставку всех видов писем, включая документы, в США, однако поток посылок и бандеролей в США по-прежнему приостановлен. Как сообщил представитель почты Кристиан Годиньш, США являются одним из приоритетных направлений, и "Latvijas Pasts" в ближайшее время постепенно восстановит этот поток как для подарков, так и для коммерческих отправлений. "Latvijas Pasts" также обратила внимание на то, что подарки стоимостью до 100 евро можно отправлять в США без таможенных пошлин. Это не означает, что таким образом можно замаскировать коммерческие отправления, поскольку США будут строго проверять каждую отправку подарков.