Лайнеры китайской сборки: зачем Airbus перелетел в Тяньцзин 0 114

Бизнес
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На авиазаводе обещают соблюдать все технологические процессы.

На авиазаводе обещают соблюдать все технологические процессы.

Это уже вторая азиатская линия.

Компания Airbus сдала в Китае в эксплуатацию свою новейшую линию окончательной сборки самолётов семейства A320. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Предприятие находится в портовом городе Тяньцзине на севере Китая. Это уже вторая линия такого рода в Китае и во всей Азии. Как сообщил генеральный директор компании Airbus Гийом Фори, на новой линии будут осуществляться сборка крупных компонентов самолётов A320, включая фюзеляжные секции и крылья, покраска, испытания и передача лайнеров заказчикам в Китае и за его пределами.

«Мы приветствуем введение второй линии в Тяньцзине в нашу глобальную производственную систему. Это обеспечит нас необходимой гибкостью и мощностями для достижения цели - выхода на сборку 75 самолетов семейства А320 в месяц в 2027 году», - сказал Фори на церемонии ввода объекта в эксплуатацию.

В настоящее время ведутся подготовительные работы для сборки первого самолета на новой линии.

На сегодняшний день глобальная производственная сеть компании Airbus для семейства А320 насчитывает 10 линий окончательной сборки: четыре в Германии, две во Франции, две в США и две в Китае. На долю производственного комплекса в Тяньцзине теперь приходится около 20% общих мировых производственных мощностей компании Airbus.

