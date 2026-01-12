Медь играет ключевую роль в функционировании человеческого организма. Она способствует выработке энергии, поддерживает здоровье кровеносных сосудов и укрепляет иммунную систему. В этой статье мы расскажем о продуктах, богатых медью!

Что такое медь

Медь — это важный минерал, необходимый для переработки холестерина, улучшения иммунной функции и укрепления костей. Поскольку организм не способен самостоятельно производить медь, важно получать ее из витаминов или пищи.

1. Мясные субпродукты

Мясные субпродукты, такие как говяжья печень, содержат наибольшее количество меди среди всех продуктов. Их можно готовить различными способами, например, тушить или жарить, что эффективно поддерживает уровень меди в организме. В 100 граммах говяжьей печени содержится около 16 мг меди, что почти в 20 раз превышает рекомендуемую суточную норму. Поэтому достаточно употреблять говяжью печень на ужин всего один раз в неделю.

Если вы предпочитаете куриную печень, она также является хорошим источником меди, хотя и содержит немного меньше — около 5 мг на 100 грамм, что все равно превышает половину вашей дневной нормы.

2. Злаки с пшеничными отрубями

Эти злаки обогащены медью и могут стать отличным дополнением к вашему рациону, особенно если вы не едите печень. Они особенно полезны для вегетарианцев. Кроме того, злаки содержат много клетчатки, способствующей нормальному функционированию пищеварительной системы. Для улучшения вкуса можно добавить к хлопьям миндальное или овсяное молоко и украсить их кусочками фруктов, например, бананами.

3. Темный шоколад

Плитка темного шоколада с содержанием 70-85% какао обеспечит вас 17 мг меди. В шоколаде с содержанием 60-69% меди будет меньше — около 12 мг. Главное правило: чем темнее шоколад, тем больше в нем меди. Кроме того, темный шоколад является более полезным вариантом для тех, кто придерживается диеты.

4. Лимоны

Эти цитрусовые богаты медью, клетчаткой, витамином С и другими полезными веществами. Привычка добавлять дольку лимона в стакан воды или использовать лимонный сок в различных блюдах и десертах поможет вам быстрее насытиться. Регулярное употребление лимонного сока снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, образования камней в почках и улучшает пищеварение.

5. Бананы

Бананы — отличное дополнение к многим основным блюдам, они богаты калием, медью и железом. Их можно использовать для лечения анемии, судорог в ногах и других заболеваний. Просто добавляйте бананы в смузи, хлопья, йогурты или бутерброды с арахисовым маслом, либо ешьте их как самостоятельное блюдо. Увеличивая потребление меди, вы способствуете образованию большего количества красных кровяных телец, что улучшает кровообращение.

6. Моллюски

Любители морепродуктов могут порадоваться! В приготовленных на пару или копченых устрицах содержится целых 48 мг меди на 100 грамм. Омары и другие крупные моллюски, обитающие на морском дне, также являются хорошими источниками меди.

7. Кешью

Если предыдущие варианты вам не подошли, просто возьмите горсть кешью, чтобы восполнить запасы меди в организме. Эти орехи можно добавлять в кулинарные смеси, каши, творог или использовать как основу для некоторых сыров. Они также придают приятный вкус хлебу и запеканкам.