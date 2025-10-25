Baltijas balss logotype
Нефтегазовая компания Exxon нашла у берегов Гайаны месторождение на 6,8 миллиардов USD 0 72

Бизнес
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Массивные нефтяные вышки появились в Атлантическом океане.

Массивные нефтяные вышки появились в Атлантическом океане.

ВВП небольшой и бедной страны стремительно растет.

Седьмая фаза разработки блока Стабрук у берегов Гайаны стоимостью $6,8 миллиардов может дать толчок развитию добычи тяжелой нефти. В интервью президент и генеральный директор Eco Atlantic Oil & Gas Гил Хольцман отметил одобрение проекта Hammerhead компанией ExxonMobil, что "доказало возможность экономически эффективной разработки месторождений тяжелой нефти".

Eco Atlantic владеет 100% долей участия в соседнем блоке Ориндик, где в 2019 году были обнаружены нефтяные месторождения на участках Jethro-1 и Joe-1.

"До сих пор все шесть проектов Exxon в Гайане касались месторождений легкой нефти мелового периода… Решение по Hammerhead заставило нас по-новому взглянуть на открытие Jethro-1 с запасами в 1 миллиард баррелей" (примерно 6,3 миллиона тонн), — заявил Хольцман.

"Мы ведем переговоры с правительством о возможном пересмотре уведомления о нерентабельности разработки, которое ранее направила Tullow, и изучаем перспективы добычи тяжелой нефти", — добавил он. Ранее оператором Ориндика была компания Tullow.

Глава Eco Atlantic связал затянувшийся поиск партнера для Ориндика с этим новым развитием событий, объяснив, что изначально велись переговоры по бурению на участках с легкой нефтью мелового периода.

Кроме того, Eco Atlantic владеет долей в блоке Канже, который также граничит со Стабруком.

#нефть
