Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти

Бизнес
Дата публикации: 27.10.2025
LETA
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
ФОТО: pixabay

Согласно совместному исследованию программы "Nekā personīga", телеканала TV3 и балтийских журналистов, зарегистрированные в странах Балтии предприятия, в том числе и латвийские, снабжают топливом суда так называемого теневого флота России, который продолжает экспортировать российскую нефть в третьи страны.

Российский теневой флот, состоящий из сотен танкеров неясного происхождения, используется для обхода санкций, поставляя нефть в Индию, Китай и другие страны. По данным Европейского союза (ЕС), этот флот может включать до шестой части всех нефтеналивных судов в мире.

Совместное исследование литовских СМИ "LRT English" и "15 min", эстонских "Eesti Ekspress" и латвийской "Nekā personīga" показало, что в 2023 и 2024 годах компании, зарегистрированные в Латвии, Литве и Эстонии, осуществили почти 300 бункеровок с помощью судов "Zircone" и "Rina", обслужив 177 танкеров. Из них 159 следовали в российские порты или из них, и как минимум 20 впоследствии были включены в санкционные списки ЕС и США. Примерно треть обслуженных судов связаны с компаниями, подпадающими под санкции.

Оба бункеровщика долгое время работали под брендом латвийской компании "Fast Bunkering", зарегистрированной на территории Рижского порта. После полномасштабного вторжения России в Украину компания сменила названия, адреса и владельцев, возможно, продолжив свою деятельность через другие зарегистрированные в Латвии компании - "Welton Enterprises" и "Ship Service". В структурах этих компаний фигурируют предприниматели, ранее сотрудничавшие с эстонской "NT Bunkering".

В Эстонии против "NT Bunkering" возбуждено уголовное дело по факту возможного обхода санкций и подделки документов, свидетельствующих о происхождении топлива. Ранее суда компании официально принадлежали латвийской "Welton Enterprises", которая впоследствии продала их зарегистрированной в Дубае компании "FB Trade DWC-LLC". Последней управляют лица, ранее связанные с "NT Bunkering".

Осенью этого года управление судами перешло к латвийской компании "Ship Service", владелец которой также предоставляет экипажи для обоих танкеров. Авторы исследования указывают, что эти структуры фактически продолжают операции "Fast Bunkering" и "NT Bunkering", используя посредников и смену собственников для сокрытия связи с судами, попавшими под санкции.

#санкции против россии #порт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
