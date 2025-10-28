Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (LPPA) и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта (LAKRS) призывают Министерство сообщения, ответственное за отрасль, срочно предусмотреть дополнительное финансирование в бюджете на 2026 год для повышения критически низкой заработной платы водителей автобусов. Они утверждают, что именно это является причиной нехватки водителей и отменённых рейсов перевозчиков, за что ГПАО «Автотранспортная дирекция» (ATD) применяет к перевозчикам штрафные санкции.

«Применение штрафов со стороны государства никак не решает причины проблемы, а только усугубляет ситуацию. Установленная государством минимальная тарифная ставка в размере 5,50 евро в час (брутто), действующая уже пять лет, не соответствует условиям рынка труда, и водители автобусов предпочитают работать в других отраслях. Такое искажение системы оплаты труда привело к ситуации, при которой перевозчики вынуждены отменять автобусные рейсы. Даже ATD осознаёт проблему, поскольку в новых договорах часовая ставка водителей уже почти вдвое выше. Поэтому важно, чтобы уже в следующем году в бюджете было предусмотрено финансирование для повышения зарплаты водителей по действующим долгосрочным контрактам», — указал президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

На прошлой неделе Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта направил открытое письмо премьер-министру Эвике Силине, обратив внимание на критическую ситуацию в отрасли общественного транспорта и низкую оплату труда водителей автобусов, которая не обеспечивает им социальных гарантий и удовлетворения базовых потребностей, а также нарушает их права со стороны государства.

«Мы как профсоюз призываем правительство незамедлительно действовать, чтобы обеспечить справедливое финансирование и уважительное отношение к работникам, которые ежедневно обеспечивают услуги общественного транспорта по всей Латвии. В настоящее время государство распределяет зарплаты водителям: одни за ту же работу получают 5,50 евро в час, другие — 12 евро. На данный момент от Министерства сообщения нет ничего, кроме пустых обещаний — найти средства, которые можно было бы включить в бюджет 2026 года для водителей автобусов, обеспечивающих услуги общественного транспорта на маршрутах регионального значения. До сих пор нет ни ответа на данные обещания, ни подсчёта необходимой суммы, хотя профсоюз со своей стороны её подготовил в течение одного дня», — заявила председатель правления LAKRS Инга Вейиня.

Ассоциация пассажирских перевозчиков в начале октября повторно обратилась с письмом к министру сообщения Атису Швинке с призывом внести изменения в нормативные акты, чтобы повысить оплату труда водителям автобусов, работающим на маршрутах регионального значения, тем самым реально сократив дефицит водителей и риск несостоявшихся рейсов.

Для обеспечения автобусных перевозок по маршрутам регионального значения перевозчики уже сейчас вынуждены выплачивать водителям заработную плату, приближенную к текущей экономической ситуации. Однако государство в течение четырёх лет не компенсирует рост зарплат, что приводит к значительным финансовым потерям для пассажирских перевозчиков. Кроме того, это несправедливо, поскольку в аналогичных тендерах, объявленных ATD на оказание услуг общественного транспорта автобусами на маршрутах регионального значения, средняя брутто-часовая ставка водителей не указывается ниже 9,14 евро.

Ассоциация и профсоюз LAKRS указывают, что уже на момент объявления тендера в 2019 году обязательные минимальные социальные требования ATD не соответствовали рыночной ситуации и средним показателям в отрасли. Это вводило поставщиков услуг в заблуждение относительно потенциальных затрат в последующие годы. Для водителей автобусов по времени управления транспортным средством была установлена минимальная часовая тарифная ставка (брутто) в размере 5,5 евро, согласно разработанному ATD положению. До августа этого года она составляла 5,00 евро, а к 2028 году планируется её повышение до 6,05 евро.

Согласно данным Центрального статистического управления, во втором квартале этого года средняя месячная брутто-зарплата по стране составляла 1808 евро. В то же время средняя брутто-часовая ставка — 12,69 евро, что означает, что установленная ATD минимальная часовая ставка для водителей автобусов в размере 5,50 евро — крайне заниженная и не соответствует текущей рыночной ситуации. Повышение ставок имеет объективные причины, которые перевозчики не могли предвидеть при подготовке предложений.