Дешёвым посылкам из Китая грозит конец: ЕС собирается ввести новую пошлину

Бизнес
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
Изображение к статье: Дешёвым посылкам из Китая грозит конец: ЕС собирается ввести новую пошлину
ФОТО: Unsplash

Серьезные проблемы вызывают перегрузки и сбои в логистике, поэтому Европейский союз (ЕС) в настоящее время рассматривает возможность введения пошлины на небольшие посылки из третьих стран, особенно из Китая, пишет ЛЕТА.

Предполагается, что страны-члены смогут взимать плату в размере двух евро с онлайн-торговых компаний за каждую посылку стоимостью до 150 евро. Эта мера направлена на борьбу с трудностями, которые создает для отдельных стран-членов массовый приток дешевых товаров, сообщают в "Latvijas pasts".

Как отмечает Служба государственных доходов (СГД), в рамках готовящейся таможенной реформы ЕС достигнута политическая договоренность об отмене освобождения от уплаты таможенной пошлины на товары стоимостью ниже 150 евро, а также о введении платы за обработку посылок. Реформа предусматривает создание Единого центра таможенных данных ЕС, и основные задачи возложены на Европейскую комиссию и будущее таможенное ведомство ЕС.

Обсуждение проекта нормативных актов все еще продолжается, поэтому точные сроки внедрения реформы пока не названы. Предварительно предполагается, что плата за обработку посылок может быть введена уже в конце 2026 года, а отмена порогового размера в 150 евро - в 2028 году.

По мнению "Latvijas pasts", предлагаемая мера не является эффективным решением, поскольку она не устраняет основную причину проблем, связанную с нехваткой таможенных мощностей и надзора в отдельных странах, например, в Нидерландах и Бельгии. Компания считает, что более полезно было бы диверсифицировать логистические маршруты и распределить потоки, чтобы снизить нагрузку на перегруженные страны и ускорить обработку. Это позволило бы улучшить контроль, ускорить процедуры и снизить риски. При этом "Latvijas pasts" заявляет о готовности обрабатывать значительно больший объем отправлений.

Наибольшее изменение потребительских привычек в настоящее время связано с приостановкой режима беспошлинной торговли с США, что привело к сокращению международных почтовых отправлений в США и на их территории более чем на 70%, свидетельствуют данные Всемирного почтового союза. Это связано с ужесточением условий пересечения границы, таможенных процедур и ограниченной пропускной способностью аэропортов. В результате компании ищут альтернативные направления и новых партнеров. При этом пока значительного роста количества посылок из Китая в связи с новой таможенной политикой США не зафиксировано.

  • VU
    Vards Uzvards
    29-го октября

    Конкуренция с китайскими маркетплейсами, корпорациями выходит на новый уровень - подключается государство. Империализм во всей красе - после торговых, войн пошлин, тарифов обычно начинаются войны мировые. За все заплатят трудящиеся, в том числе жизнями.

  • VV
    Vladlat Vladlat
    29-го октября

    "Предполагается, что страны-члены смогут взимать плату в размере двух евро" - не до двух, а до 3,75 евро: таможенный сбор 2,5%!

  • А
    Антимонетарист
    29-го октября

    Опять двуногие придумали причину как сорвать с людей денежку, но при этом ничего не делать. Удивлён что латвийская почта сама предлагает решения! Хотя...

Видео