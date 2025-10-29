Серьезные проблемы вызывают перегрузки и сбои в логистике, поэтому Европейский союз (ЕС) в настоящее время рассматривает возможность введения пошлины на небольшие посылки из третьих стран, особенно из Китая, пишет ЛЕТА.

Предполагается, что страны-члены смогут взимать плату в размере двух евро с онлайн-торговых компаний за каждую посылку стоимостью до 150 евро. Эта мера направлена на борьбу с трудностями, которые создает для отдельных стран-членов массовый приток дешевых товаров, сообщают в "Latvijas pasts".

Как отмечает Служба государственных доходов (СГД), в рамках готовящейся таможенной реформы ЕС достигнута политическая договоренность об отмене освобождения от уплаты таможенной пошлины на товары стоимостью ниже 150 евро, а также о введении платы за обработку посылок. Реформа предусматривает создание Единого центра таможенных данных ЕС, и основные задачи возложены на Европейскую комиссию и будущее таможенное ведомство ЕС.

Обсуждение проекта нормативных актов все еще продолжается, поэтому точные сроки внедрения реформы пока не названы. Предварительно предполагается, что плата за обработку посылок может быть введена уже в конце 2026 года, а отмена порогового размера в 150 евро - в 2028 году.

По мнению "Latvijas pasts", предлагаемая мера не является эффективным решением, поскольку она не устраняет основную причину проблем, связанную с нехваткой таможенных мощностей и надзора в отдельных странах, например, в Нидерландах и Бельгии. Компания считает, что более полезно было бы диверсифицировать логистические маршруты и распределить потоки, чтобы снизить нагрузку на перегруженные страны и ускорить обработку. Это позволило бы улучшить контроль, ускорить процедуры и снизить риски. При этом "Latvijas pasts" заявляет о готовности обрабатывать значительно больший объем отправлений.

Наибольшее изменение потребительских привычек в настоящее время связано с приостановкой режима беспошлинной торговли с США, что привело к сокращению международных почтовых отправлений в США и на их территории более чем на 70%, свидетельствуют данные Всемирного почтового союза. Это связано с ужесточением условий пересечения границы, таможенных процедур и ограниченной пропускной способностью аэропортов. В результате компании ищут альтернативные направления и новых партнеров. При этом пока значительного роста количества посылок из Китая в связи с новой таможенной политикой США не зафиксировано.