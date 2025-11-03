По необработанным данным, объём продукции перерабатывающей промышленности в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрём 2024 года вырос на 11,3%. После календарной корректировки рост оказался более умеренным — на 8,5%. Что, прочем, тоже немало.

На фоне сохраняющегося высокого внешнего спроса, рост объёмов перерабатывающей промышленности в сентябре 2025 года стал самым быстрым с июня 2022 года, когда промышленность быстро восстанавливать после отмены ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

В сентябре наибольшее положительное влияние на рост перерабатывающей промышленности четвёртый месяц подряд оказывали две крупнейшие подотрасли — деревообработка, где объёмы производства увеличились на 12,8%, и пищевое производство — на 13%. Также выросло производство готовых металлических изделий — на 16%, автомобилей и прицепов — на 37%, а также компьютеров, электронной и оптической аппаратуры — на 4,5%.

В сентябре оборот перерабатывающей промышленности в фактических ценах увеличился на 14,1% в годовом выражении. Быстрее всего рос объём реализованной продукции на экспорт — на 16,1%, тогда как на внутреннем рынке — на 10,5%. Существенно увеличились объёмы продаж продукции деревообработки и пищевой промышленности.

Министерство экономики отмечает, что по итогам 2025 года объёмы производства значительно превысят уровень 2024 года.

В то же время министерство подчёркивает, что на положительное развитие промышленности продолжает оказывать ограничивающее влияние геополитическая неопределённость и возможные импортные тарифы США, которые могут сказаться на конкурентоспособности латвийских экспортёров.

Несмотря на позитивные прогнозы, проблемы сохранятся у тех предприятий, которые всё ещё связаны с рынками России и других стран СНГ — им необходимо продолжать перестраивать направления сотрудничества, искать новые рынки поставок и сбыта, подчеркнули в Министерстве экономики.