Латвия заинтересована в экспорте рыбы и молочной продукции в Бразилию - Ринкевич

Бизнес
Дата публикации: 05.11.2025
LETA
Изображение к статье: Латвия заинтересована в экспорте рыбы и молочной продукции в Бразилию - Ринкевич
ФОТО: LETA

Латвия заинтересована в начале экспорта рыбы и молочных продуктов в Бразилию, заявил Президент Латвии Эдгарс Ринкевич на встрече с губернатором штата Сан-Паулу Тарсисиу Гомисом Ди Фрейтасом.

Ринкевич подтвердил стремление Латвии углублять сотрудничество с Бразилией, особенно акцентируя внимание на укреплении экономических связей, сообщил агентству LETA советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

«Латвия заинтересована в расширении взаимодействия с Бразилией, особенно с регионом Сан-Паулу - одним из ведущих экономических центров Южной Америки. Чтобы поддержать целенаправленное экономическое сотрудничество, к нам присоединились латвийские компании из сфер зеленой энергетики, химии и материалов», - подчеркнул президент.

Ринкевич также отметил, что Бразилия является стратегическим партнером ЕС в Южной Америке, и подтвердил готовность Латвии поддерживать дальнейшее укрепление отношений между ЕС и Бразилией.

Президент особо подчеркнул интерес Латвии к началу экспорта рыбы и молочной продукции и призвал бразильскую сторону как можно скорее завершить процесс сертификации.

В рамках визита президент вместе с латвийскими предпринимателями он принял участие в конференции по ответственным инвестициям, а также посетил совместный прием, организованный Латвийским агентством инвестиций и развития и почетным консулом Латвии в Сан-Паулу Карлисом Новицким.

Как сообщалось ранее, президент Эдгар Ринкевич с 4 по 9 ноября находится в Бразилии, куда он поехал с целью принять участие в конференции ООН по изменению климата (COP30). А также в программе - посещение штата штата Сан-Паулу и встреча с губернатором штата, участие в Форуме ответственных инвестиций и в мероприятии по развитию сотрудничества между латвийскими и бразильскими компаниями, которое организует Латвийское агентство инвестиций и развития и почетный консул Латвии в Сан-Паулу.

#Бразилия #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
