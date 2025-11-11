Общие расходы на посещение Рижского порта для круизных судов с 1 января следующего года вырастут на 10–15% в зависимости от размера судна, сообщили агентству LETA в управлении Рижского свободного порта.

Как пояснили в порту, из-за увеличения объёма отходов, которые круизные суда сдают в порту, растут и расходы Рижского свободного порта на их утилизацию.

В связи с этим пересмотрена ставка санитарного сбора для круизных судов. Планируется, что с 1 января 2025 года санитарный сбор увеличится в 2,5 раза — с 3,2 цента за валовую вместимость (GT) до 8 центов за GT.

Из-за этих изменений общие расходы круизных судов на заход в Рижский порт вырастут примерно на 10–15%, отметили в управлении.

Согласно объявлению Рижского свободного порта в официальном издании Latvijas Vēstnesis, одновременно ставка санитарного сбора для пассажирских и пассажирско-грузовых судов увеличится в три раза — с 2,2 цента за GT до 6,8 цента за GT. В порту поясняют, что эта ставка теперь будет соответствовать той, что уже действует для всех остальных судов, кроме круизных.

В сообщении говорится, что в этом году порт провёл открытый конкурс по выбору поставщика услуг по приёму и утилизации отходов, образующихся на судах. В рамках заключённого договора расчёты с поставщиком ведутся на основании фактически сданного объёма отходов и установленного тарифа.

Таким образом, новая система заменила прежнюю практику, когда оплата услуг поставщика определялась как процент от поступлений от санитарного сбора.

В порту пояснили, что санитарный сбор обязаны платить все суда, заходящие в порт, независимо от объёма сдаваемых отходов — даже если судно не сдаёт отходы вовсе. Размер санитарного сбора для судна не меняется при разных заходах в порт, несмотря на возможную разницу в объёмах сданных отходов.

В соответствии с действующими тарифами круизные суда до сих пор платили пониженный санитарный сбор по сравнению с грузовыми судами — соответственно 3,2 цента и 6,8 цента за GT. Такая практика была возможна потому, что ранее выплаты поставщику услуг не зависели от фактического объёма отходов с конкретного судна, а рассчитывались как доля от общего сбора.

По словам представителей порта, совокупные доходы от санитарного сбора всех судов покрывали расходы на утилизацию отходов: случаи, когда судно сдавало много отходов, компенсировались сборами с тех судов, которые сдавали меньше отходов или не сдавали вовсе.

Однако после изменения порядка расчёта за приём и утилизацию отходов тарифы поставщиков услуг и санитарный сбор с круизных судов больше не соответствуют друг другу: фактические расходы на утилизацию отходов с круизных судов значительно превышают доходы от санитарного сбора с этих судов. Поэтому было необходимо пересмотреть ставку.

В управлении порта также сообщили, что планируются изменения в тарифах на оказание судовым услуг — приём отходов и загрязнённых вод, использование плавсредств и поставка питьевой воды. Эти изменения связаны с ростом затрат и отражают реальную ситуацию на рынке. Поправки будут касаться конкретных поставщиков услуг, отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Рижском порту обслужили в общей сложности 80 870 пассажиров круизных судов — на 1% меньше, чем в 2023 году, когда было обслужено 81 681 пассажир.

Рижский порт является крупнейшим в Латвии по объёму переваленных грузов.