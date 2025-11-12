Власти Румынии не знают, кто выкупит активы российской компании "Лукойл" в стране после санкций США. Об этом сказал президент Румынии Никушор Дан.

Никушор Дан отметил, что на правительственном уровне есть специальная рабочая группа, занимающаяся вопросом активов "Лукойла" в Румынии. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе и около 100 АЗС. НПЗ в настоящее время закрыт на технические работы и должен возобновить переработку нефти через несколько недель.

"Как видите, то, что он остановлен, не влияет на поставки – но в средней и долгосрочной перспективе, если бы там остановилась переработка, нам бы пришлось импортировать больше", – отметил президент.

"Также есть вариант, требующий специальных регуляторных рамок, чтобы в течение ограниченного периода времени его взяло под контроль государство Румыния", – добавил президент.

По его словам, нет риска, что активы "Лукойла" перекупит какая-то компания с российским следом, потому что перед сделками по стратегическим компаниям их оценивает специальная комиссия.

"Если мы увидим, что компания-претендент имеет связи с РФ, или под санкциями, или есть подозрения, что на самом деле эта компания не имеет реального намерения быть инвестором и лишь "ширма" – тогда Румыния имеет право вето", – отметил советник президента Раду Бурнете.