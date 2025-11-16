Baltijas balss logotype
Американский инвестиционный фонд Carlyle может выкупить зарубежные активы «Лукойла» 0 129

Бизнес
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В тихих финансовых коридорах ворочают миллиардами.

В тихих финансовых коридорах ворочают миллиардами.

Компания добывает около 2% мировой нефти, включая добычу как в России, так и за её пределами.

Инвестиционный гигант Carlyle рассматривает возможность приобретения зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл», сообщили Reuters три источника, знакомых с ситуацией. По данным агентства, сейчас американский фонд находится на ранней стадии изучения вопроса и рассматривает подачу заявки на получение лицензии в США, которая позволит ему совершить сделку и провести комплексную проверку активов.

Один из собеседников отметил, что компания уведомила «Лукойл» о своём интересе, однако пока не приняла окончательного решения и может отказаться от покупки.

Вашингтон ранее ввёл санкции против «Лукойла» в рамках усилий по оказанию давления на Кремль с целью добиться прекращения войны в Украине. Кроме того, США помешали компании продать часть своих зарубежных активов швейцарскому трейдеру Gunvor, который связывают с другом Владимира Путина Геннадием Тимченко.

«Лукойл» добывает около 2% мировой нефти, включая добычу как в России, так и за её пределами. Компания уже объявила о поиске покупателей для своих международных активов, которые обеспечивают более 0,5% мировой нефтедобычи и оцениваются примерно в 22 млрд долларов по состоянию на 2024 год. На протяжении десятилетий «Лукойл» оставался самым активным российским нефтяным игроком за рубежом, демонстрировавшим «мягкую экономическую силу» Москвы, отмечает агентство.

TASS_524779861.jpg

Согласно данным Reuters, в собственности «Лукойла» находятся три нефтеперерабатывающих завода в Европе, доли в месторождениях Казахстана, Узбекистана, Ирака, Мексики, Ганы, Египта и Нигерии, а также сотни автозаправочных станций по всему миру, включая Соединённые Штаты.

Инвестиционная компания Carlyle Group — одна из крупнейших в мире структур в сфере прямых инвестиций, управления активами и финансовых услуг. По данным агентства, Carlyle управляет активами на сумму 474 млрд долларов.

Читайте нас также:
#мировая экономика #санкции #инвестиции #бизнес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
