Несмотря на «зеленую повестку» Европы спрос на нефть будет расти – прогноз 0 77

Бизнес
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Несмотря на «зеленую повестку» Европы спрос на нефть будет расти – прогноз

Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз для глобального спроса на нефть в сторону дальнейшего роста.

Как говорится в прогнозе экспертов банка Goldman Sachs, к 2040 году мировой спрос достигнет 113 млн баррелей в сутки против 103,5 млн б/с в 2024 году.

В 2024 году Goldman Sachs прогнозировал, что спрос на нефть достигнет пика в 2034 году, а затем потребление начнет снижаться. Теперь ожидается, что пик наступит на шесть лет позже за счет более низких темпов внедрения электромобилей.

Ключевым драйвером потребления нефти станет нефтехимическая промышленность. Существенный вклад в поддержание спроса также внесет авиационный сектор. При этом аналитики не ожидают в обозримом будущем серьезных технологических прорывов в сфере низкоуглеродных решений.

Эксперты банка указывают на высокую неопределенность долгосрочных прогнозов спроса на нефть. Среди ключевых рисков - возможное ускорение развития технологий, а также последствия потенциальных экономических спадов.

#авиация #нефть #энергетика #прогноз #технологии #электромобили #экономика
Видео