Акции Xiaomi в последнее время показывают худшие результаты среди китайских технологических компаний с листингом в Гонконге, пишет Bloomberg. Относительно пиков сентября котировки снизились более чем на 30%.

Акции Xiaomi всего за несколько месяцев из разряда любимчиков рынка стали худшими по динамике среди бумаг китайских технологических компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на рыночные данные. Как пишет агентство, быстрому восстановлению котировок компании мешают проблемы на рынках смартфонов и электромобилей.

До июня акции Xiaomi переживали бурный рост, который подтолкнул капитализацию компании к $200 млрд. Однако он сошел на нет: менее чем за два месяца, относительно пиков сентября, бумаги потеряли в стоимости более 30% и стали худшими по динамике в составе Hang Seng Tech — индекса технологического сектора Гонконгской фондовой биржи. По итогам торгов 18 ноября акции Xiaomi упали на 2,8%, до 40,78 гонконгского доллара ($5,2).

Между тем Xiaomi пытается увеличить производство электромобилей, чтобы исполнить заказы. С учетом проблем с производственными мощностями, есть опасения, что поставки автомобилей и, как следствие, выручка могут оказаться не так велики, как надеялись инвесторы, отметил менеджер фонда Aberdeen Investments Син-Яо Нг.

Также на интерес инвесторов к Xiaomi повлияли опасения по поводу состояния экономики Китая и жесткие ценовые войны в потребительском секторе, добавляет Bloomberg.