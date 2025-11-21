Baltijas balss logotype
Банк Латвии: инфляцию толкает вверх рост зарплат в госсекторе

Бизнес
Дата публикации: 21.11.2025
LTV
Изображение к статье: Банк Латвии: инфляцию толкает вверх рост зарплат в госсекторе

В Латвии инфляция выше, чем в среднем по еврозоне, — последние измерения составляют более 4%, что значительно выше нормы. Главная причина высокой инфляции — это цены на продовольствие, заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью передаче Латвийского телевидения Rīta Panorāma.

Он подчеркнул, что рост цен на продукты питания в Латвии был более резким, чем это можно было бы объяснить мировыми тенденциями.

Казакс отметил, что такие проблемы невозможно решить инструментами монетарной политики. «Нашим решением были бы более высокие процентные ставки, но, чтобы решить проблемы конкуренции в одном секторе, повышая процентные ставки, мы бы вызвали новые проблемы в других секторах», — пояснил Казакс.

По мнению президента Банка Латвии, правильным решением была бы более прозрачная ценовая политика, а также более сильная конкуренция как со стороны торговцев, так и со стороны производителей.

Казакс сказал, что «постепенно шаги в правильном направлении делаются, нужно быть немного терпеливее, но одним терпением ничего не решится — нужно также поддерживать давление, поскольку сам по себе никто не захочет снижать цены».

Одновременно Казакс выразил надежду, что в ближайшее время конкуренцию усилит инструмент сравнения цен, с помощью которого потребитель будет видеть, где и сколько стоят продукты.

Также на высокую инфляцию влияет достаточно быстрый рост заработных плат. Это означает, что потребительские цены растут, поскольку растут и цены на услуги, в которых большая доля приходится на заработную плату, пояснил Казакс.

Он подчеркнул, что существенную роль играет государственный сектор, где занятость пропорционально выросла.

В то же время Казакс отметил, что и дефицит бюджета не способствует снижению инфляции.

#цены #торговля #зарплаты #инфляция #конкуренция #бюджет #продовольствие #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • ON
    ONO NON
    21-го ноября

    Тоесть , прихожу к работодателю и говорю надо больше илатить у меня выросли расходы, а где он возьмёт деньги неважно

    3
    1

