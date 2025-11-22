Верховный суд США отменит пошлины Трампа с вероятностью 70%, следует из прогнозов СМИ. Инстанция считает незаконными тарифы, которые Дональд Трамп ввел против большинства стран. При этом потери Соединенных Штатов из-за возможной отмены мер американский лидер оценил в $3 трлн. Тем не менее в случае отмены у Трампа останутся обходные пути — например, введение пошлин для обеспечения нацбезопасности.

Верховный суд против пошлин Трампа

Вероятность того, что Верховный суд признает тарифы президента США Дональда Трампа незаконными, составляет порядка 70%, полагают опрошенные эксперты. 5 ноября инстанция начала рассматривать дело о пошлинах — суд должен решить, имел ли американский лидер право вводить такие меры, ссылаясь на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA).

Во время слушаний обсуждалось, что установление налогов и пошлин — традиционно прерогатива конгресса. По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, окончательное решение может быть вынесено до конца года.

По итогам первого рассмотрения дела шансы того, что введенные пошлины останутся в силе, снизились с 40–45% (до обсуждения) до 20–25%, отметил макроэкономист Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе. Это означает, что вероятность их отмены судом оценивается в 75–80%. Кроме того, профессор Российской экономической школы Олег Шибанов подчеркнул, что сейчас вероятность решения о законности тарифов оценивается чуть выше 26%. Схожей позиции придерживается ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

По словам Дональда Трампа, США скоро начнут выплачивать доходами с пошлин свой госдолг, который уже перевалил за отметку $38 трлн. Также он пообещал выплатить каждому американцу по $2 тыс. из этих сборов.

Дональд Трамп заявил о введении пошлин против 185 стран в начале апреля. Позже он неоднократно замораживал эти тарифы. В результате торговых сделок ставки для некоторых стран были снижены, например, для Японии с 25 до 15% и Индонезии с 32 до 19%. С Евросоюзом Трамп согласился уменьшить тарифы с 30 до 15%, а взамен за это в ЕС пообещали отказаться от российского сырья и ежегодно закупать у США энергоносители на сумму $250 млрд в течение трех лет. Кроме того, пошлины против Китая повышались до 145%, однако позже страны начали «торговое перемирие» и остановили тарифы на 10%. Позже Вашингтон отложил до 10 ноября 2026-го введение повышенных пошлин на импорт из Пекина.

Впрочем, Белый дом, скорее всего, перейдет к другой торговой тактике и сохранит ограничения, даже если Верховный суд признает незаконными введенные тарифы, сообщало ранее агентство Reuters. Сейчас у американского президента в запасе несколько инструментов.

Так, законодательство США позволяет вводить пошлины, если это нужно для защиты национальной безопасности — по этой схеме уже работают тарифы на сталь, алюминий и автомобили, обратил внимание Игорь Расторгуев из AMarkets. Кроме того, подчеркнул эксперт, Вашингтон может применять меры против стран с «несправедливой» торговой практикой согласно закону США о торговле 1974 года, как это уже делалось в случае с Китаем. Также предусмотрен и другой инструмент, который позволяет оперативно поднять пошлины до 15% при торговом дефиците на 150 дней.