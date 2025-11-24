Петр Авен – редкий пример российского олигарха, который после вторжения в Украину сделал ставку на Запад. Он обосновался в Латвии, называет себя латышом и говорит, что порвал с Россией. Но в последние месяцы давление на Авена растет: латвийские власти подозревают миллиардера в связях с Кремлем и ставят под вопрос его гражданство, а в местной прессе обсуждают "сеть влияния", якобы связанную с Авеном. О полном уходе из российского бизнеса, похоже, тоже говорить пока рано. Как выяснил расследовательский проект "Система", Авен связан с производителем минеральной воды "Святой источник" и конезаводом на "золотых" землях в Подмосковье.

В биографии Петра Авена во многом отражается новейшая история России. Реформатор в команде Гайдара и олигарх из "семибанкирщины", близкий друг Березовского и давний знакомый Путина, бенефициар взлета нефтяных цен и последовавшего за ним потребительского бума 2000-х. Затем были особняк в пригороде Лондона за пятнадцать миллионов фунтов, коллекция искусства на полмиллиарда долларов и общее состояние в $5,3 млрд.

А потом все рухнуло. После российского вторжения в Украину мир Авена – со всеми счетами, поездками, связями и привычками – оказался под санкционным замком. Застрявший в Лондоне миллиардер не мог оплатить школу ребенка и уборщицу, а в его резиденции прошли обыски. Вскоре Авен улетел в Латвию, где у него было второе гражданство. Но и там ему нет покоя.

Угодив под санкции Запада, Авен попал в прицел латвийских политиков и чиновников. Часть из них даже призывали отобрать у миллиардера латвийское гражданство. В последние месяцы градус полемики вокруг Авена вновь растет – на этот раз на фоне приближающихся парламентских выборов. Авен не остается в стороне: отвечает через прессу, обещает судиться и жалуется в полицию. При этом миллиардер называет Латвию своим домом, а себя – латышом и заявляет, что избавился от бизнеса в России. "Система" изучила, как обстоят дела у опального олигарха, и проверила его связи с Россией.

Латвиец из Форбс

25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабной войны в Украине, на сайте музыкального фестиваля классической музыки "Рига-Юрмала" появилось сообщение: "Мы, как и все остальные, шокированы происходящим и решительно осуждаем вторжение России в Украину". Через три дня Авен, основавший фестиваль в 2018-м, попал под европейские санкции, а фестиваль уведомил об отмене летних концертов и повторно осудил российскую агрессию.

Сам Авен предпочитает о войне не высказываться, а если спрашивают – отсылает к своему обращению, размещенному на латышском языке на сайте его латвийского благотворительного фонда. Куда охотнее родившийся в Москве миллиардер рассказывает про свои связи с Латвией. Будучи студентом Авен проводил в Юрмале каждое лето, а от деда, который был красным латышским стрелком, унаследовал запись "латыш" в советском паспорте. В 1990-м Авен побывал на хуторе, где родился дед, а в 2012-м стал строить неподалеку свою резиденцию. Футуристическая усадьба с вертолетной площадкой, спа-комплексом и галереей-музеем была готова в 2017 году. К этому времени Авен получил латвийский паспорт и стал задумываться о переезде на историческую родину.

Переезд случился летом 2022-го и был вынужденным. Агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заподозрило Авена в обходе санкций на $1,4 млн и провело в его лондонском особняке обыск. Вскоре после этого олигарх с семьей ретировался в Латвию, но там тоже было неспокойно. Еще до переезда латвийские власти начали изучать основания для лишения Авена гражданства, а местный парламент принял закон, формально позволяющий это сделать. Следом была арестована усадьба Авена и приписанные к ней 11 автомобилей, четыре квадроцикла и три трактора. Под "заморозку" также попали вертолет и исторический особняк Авена в центре Риги, который чуть не продали в счет долгов по налогам (оплатить их мешали санкции). Кроме того, Латвия заблокировала частичное освобождение Авена от санкций.

В последние месяцы имя Авена снова звучит в Латвии все чаще – то в заявлениях депутатов, то в газетных заголовках. Политики возвращаются к вопросу о гражданстве миллиардера, в МИДе жалуются на давление в интересах "хорошо известного в Латвии российского олигарха", а в прессе обсуждают сеть влияния, которая якобы сложилась вокруг Авена. Сам бизнесмен связывает всплеск внимания с началом предвыборных кампаний и жалуется, что латвийский истеблишмент использует его в качестве "громоотвода" и "дымовой завесы". Еще миллиардер сетует на то, что его избегает местная интеллигенция: "Даже те, с кем у меня раньше были хорошие отношения".

Тем не менее, Авен вынужден оставаться в Латвии: отъезд могут использовать как повод лишить его гражданства, считает его близкий приятель. Другой мотив – безопасность, говорит источник: "В Латвии Петю критикуют, но во всяком случае не задерживают и не арестовывают". Представитель миллиардера Игорь Басс предлагает иную версию: "В Латвии у Петра Авена устойчивое ощущение дома, здесь он чувствует себя на своей исторической родине, живет рядом с хутором, где жил его дед".

То, что миллиардер проводит большую часть времени в своем поместье в 150 километрах от Риги, подтверждают и четверо знакомых Авена. Один из них описывает это место так: "Там волки воют в ноябре и до апреля". Другой говорит, что Авен вынужден вести "частную пенсионерскую жизнь": "Он не может ничего делать – ни бизнес, ни фестиваль, ни благотворительность. Это конечно скучно". То, что миллиардер скучает, подтверждают и другие собеседники: "Петя – активный человек. Он любит действие. А с действием у него особо не получается".

Впрочем, нельзя сказать, что миллиардер превратился в затворника. "Активно путешествует и старается разнообразить свою жизнь", – рассказывает знакомый миллиардера. Авена замечали на баскетбольном матче неподалеку от президента Латвии Эдгара Ринкевича, на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле, закрытом кинопоказе с участием Кирилла Серебренникова и неоднократно – на театральных премьерах в Риге. Компанию олигарху составляют другие российские бизнесмены и знаменитости. Среди них Анатолий Чубайс и писатель Владимир Сорокин, который иногда заезжает погостить в удаленное поместье Авена.

"Это интеллигентнейший и достойнейший человек, много сделавший для культуры русской и европейской", – передал Сорокин через своего издателя. Писатель также добавил, что считает санкции против Авена "бредом".

У Авена хорошая репутация мецената и либерала среди московской богемы, которая сейчас стала "хорошими русскими", отмечает человек, знакомый с окружением миллиардера. В 2023-м ряд видных общественных деятелей выступили в защиту Авена и его партнеров по "Альфа-групп", что вызвало громкий скандал в оппозиционной среде, но не привело к снятию санкций с бизнесменов.

Главная ловушка санкций – любая трата может обернуться нарушением закона, отмечает источник из окружения Авена. Вначале миллиардер сильно растерялся, но со временем "освоился, научился получать лицензии и сейчас находится в легальном поле".

Формально Авену, которого теперь называют "единственным латвийцем из списка Forbes", разрешено тратить на личные нужды не более 2000 евро в месяц, следует из ответа Службы финансовой разведки (FIU) Латвии. На практике его лимит гораздо выше – более $100 000 в месяц. Великобритания позволила Авену ежемесячно расходовать до 60 000 фунтов стерлингов. Еще примерно столько же разрешили тратить латвийские власти, сообщил "Системе" представитель миллиардера Игорь Басс: "Главные статьи расходов – страховка и охрана предметов искусства и коммунальные платежи".

В Управлении по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании и латвийской FIU сообщили, что не комментируют конкретные кейсы. В начале сентября 2025-го имя Петра Авена в очередной раз всплыло в латвийских новостях. Журналисты выяснили, что люксембургская инвестиционная компания LetterOne, совладельцем которой выступает миллиардер, предложила латвийскому правительству выкупить долги национальной авиакомпании AirBaltic на 380 миллионов евро. Нюанс заключался в том, что щедрое предложение поступило незадолго до очередного раунда обсуждений санкций в Евросоюзе и теоретически могло смягчить позицию Латвии по Авену.

Публично ситуацию комментировал представитель Авена Игорь Басс. О его связях с LetterOne ранее не сообщалось, однако сам Басс заявил, что идея выкупить долги AirBaltic принадлежит ему, предложение было неофициальным, а Авен ни при чем. Миллиардер самоустранился от управления LetterOne еще в 2022-м – чтобы компания не угодила под санкции вслед за своим акционером. По тем же причинам доля Авена в LetterOne (около 12%) заморожена, но акции остались за миллиардером и сейчас составляют основу его состояния в $4,7 млрд.

Санкции против Авена и его партнера Михаила Фридмана сильно ударили по LetterOne – из-за них стоимость активов обрушилась почти на треть (до $18,7 млрд). Еще одним итогом 2022-го стал рекордный убыток LetterOne в почти $8 млрд. 2023-й выдался не намного лучше: под давлением властей Великобритании LetterOne продала местного интернет-провайдера Upp за сумму, не покрывавшую вложения, в Украине стали обсуждать конфискацию сотового оператора "Киевстар", российские власти отобрали нефтегазовые активы, а с акциями российского "Билайна" пришлось расстаться за долги, то есть не получив денег.

На третий год войны дела пошли на поправку. Впервые с 2022-го LetterOne вышла в прибыль ($1,4 млрд), а ее активы подорожали до $19,6 млрд. Компания Фридмана и Авена успешно продала свои зарубежные нефтегазовые активы, выручив $500 млн кэшем, и добилась снятия ареста с "Киевстар". Ситуация выправилась настолько, что LetterOne отметилась дорогой покупкой – офисов в центре Лондона за $106 млн. О своих акционерах LetterOne тоже не забывает. Financial Times сообщала, что по состоянию на конец 2024-го на счетах компании скопились $300 млн дивидендов. В действительности сумма больше почти на $200 млн, выяснила "Система". Получается, что LetterOne припасла для своих акционеров почти полмиллиарда долларов, из которых около $60 млн причитаются на долю Авена. В LetterOne отказались от комментариев.

Еще один актив миллиардера "Система" нашла на Кайманах – там был зарегистрирован фонд, который инвестирует в проекты в Индии. Основными партнерами в этом проекте выступали структуры, близкие к миллиардеру Леониду Богуславскому – давнему другу Авена, с которым они часто отдыхали в Юрмале в студенческие годы. На конец 2020-го офшор, связанный с Авеном, инвестировал в фонд $38 млн из согласованного лимита в $250 млн. Сколько партнеры вложили в итоге и что принесли эти инвестиции, неизвестно. Богуславский не отреагировал на запрос, представитель Авена лишь сообщил, что у миллиардера нет доступа к средствам фонда – как и дивиденды LetterOne, они "заморожены" из-за санкций.

Крупная сумма вероятно дожидается Авена и на счетах в Латвии. В начале 2025-го местные власти разрешили миллиардеру вывести из "одной из стран Центральной Азии" 235 млн евро. Сопоставимую сумму Авен мог выручить от продажи российского Альфа-банка.

Осколки "Альфы"

"Уходит эпоха" – так на выход Фридмана и Авена из Альфа-банка реагировали в российской деловой прессе. Фридман с партнерами основал банк в начале 1990-х, в 1994-м к ним присоединился Авен и с тех пор они не расставались. В банке Авен отвечал за лоббизм и в статусе главы Альфа-банка регулярно встречался с Путиным. На одной такой встрече в конце 2016-го российский президент предупредил Авена, что ему и Альфа-банку грозят санкции США. Предсказание сбылось после вторжения в Украину, хотя первые санкционные залпы прозвучали из ЕС.

Фридман с Авеном почти сразу вышли из руководства Альфа-банка, а в конце 2024-го полностью расстались со своим детищем, к тому времени – крупнейшим частным банком в России. Впрочем, их доли (в сумме 45%) отошли их давнему партнеру по "Альфа-Групп", а сделка сулила выход из "черного списка" ЕС. Но продажа Альфа-банка и серьезный союзник в лице Венгрии не помогли. Санкции остались в силе, и ЕС по-прежнему считает Авена "ведущим российским бизнесменом", чья деятельность приносит существенный доход правительству России.

"По сути, сам факт того, что я когда-то был успешным российским бизнесменом, стал причиной санкций. Это уже просто издевательство", – возмущался Авен после очередного продления санкций в сентябре 2025-го. В том же интервью бизнесмен также утверждал, что продал все свои компании в России: "Остался только дом и большая коллекция картин. Но бизнеса у меня там больше нет". Впрочем, похоже, что Авен все же остается совладельцем одного крупного актива "Альфа-групп", связанного с Россией.

Речь о группе "Боржоми". Контрольный пакет ее акций достался "Альфа-групп" в 2013-м от наследников бизнесмена Бадри Патаркацишвили, который был ближайшим соратником Бориса Березовского и давним знакомым Авена. Чтобы вывести "Боржоми" из-под санкционного удара, в 2022-м "Альфа" снизила свою долю в группе до 49,99%. Акции "Альфы" были оформлены на кипрский офшор, в котором 14% принадлежит фирме Dendar Investment Fund. Ее бенефициаром, согласно открытым данным и информации в СМИ, выступал Авен. Таким образом, миллиардер может опосредованно владеть до 7% "Боржоми".

Как не трудно догадаться, группа производит минеральную воду "Боржоми", но не только. В портфеле группы есть и российские бренды, например, "Святой источник".

По итогам 2024 года выручка группы выросла на 28% и превысила полмиллиарда долларов. Одним из драйверов роста стала сильная динамика продаж в России "на фоне жаркого летнего сезона". "Боржоми" удерживает около 20% российского рынка минералки, который приносит группе основную выручку. В России же находятся основные производственные площадки группы. Летом 2022-го "Боржоми" запустила в Подмосковье свой новый завод, который к 2029 году может стать крупнейшим в Европе. "Сейчас здесь производят полмиллиарда бутылок в год, а собираются – миллиард", – говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев осенью 2022-го.

"Боржоми" продает свою воду и в Латвии. Правда, сколько именно неизвестно – в отчетности указана только общая выручка по странам Балтии (Латвии, Литве и Эстонии). В 2024-м результат составил $11,9 млн против $392 млн в России.

Петр Авен не против выйти из "Боржоми", но его доля арестована из-за санкций и для ее продажи требуется разрешение европейских властей, сообщил представитель бизнесмена. Партнеры Авена по "Альфа-групп" не планируют что-либо предпринимать со своей долей в "Боржоми", следует из ответа адвокатского бюро Twenty Essex. Михаил Фридман отказался от комментариев, в Альфа-банке и "Боржоми" не ответили на запросы.

Охота за гектарами

В Латвии Авен живет "жизнью своих предков", писал журнал о светской жизни Tatler: рыбачит, собирает грибы и охотится. Охота – одно из любимых хобби Авена. Он увлекся ею еще в 1990-х с подачи Романа Абрамовича. Среди товарищей Авена по охоте были и другие российские миллиардеры, а также Сергей Кириенко, который сейчас занимает должность первого замруководителя администрации Путина.

В России Авен занимался охотой на государственном уровне – состоял в совете по охоте и охотничьему хозяйству при Минприроды. Еще миллиардер с партнерами обзавелся обширными охотничьими угодьями в Архангельской, Вологодской и Ростовской областях. Общая площадь земель в пользовании Авена оценивалась в 272 000 гектаров, что сопоставимо с площадью всего Люксембурга.

После начала войны Авен избавился от наделов в Ростовской области, на продажу выставили и вологодское хозяйство. От остальных угодий миллиардер пока не отказывается. Охотохозяйства – это не бизнес, а "скорее дача", подчеркивает представитель Авена: "Датируемая история, которая ничего не приносит".

Как оказалось, в России у Авена есть и другой проект, связанный с животными. Но в этот раз речь не об их отстреле, а о разведении. Судя по корпоративным документам, Авен может владеть около 14% "Московского конного завода № 1" (МКЗ). Предприятие было основано советским маршалом Семеном Буденным и занимается разведением орловских рысаков – одной из старейших в России пород лошадей. До Перестройки МКЗ находился в ведении ЦК КПСС, затем был акционирован и в итоге достался структурам миллиардера Вячеслава Кантора, которого СМИ называли "большим любителем лошадей" и другом Авена. Кантор и пригласил Авена в конный бизнес еще в конце 1990-х, рассказывает знакомый последнего. Он же рассказывает, что Авен вложил в проект "миллион или два долларов".

МКЗ знаменит не только коневодством, но и "золотым" куском земли рядом с престижным Рублево-Успенским шоссе. В начале 2000-х на "золотые" земли возник другой претендент – "православный" банкир Сергей Пугачев, входивший тогда в близкий круг Путина. Но несмотря на интерес со стороны кремлевского банкира, Кантор с Авеным сохранили актив и большую часть его земель за собой. Не последнюю роль, по одной из версий, сыграло то, что у владельцев МКЗ был мощный оберег – в их конюшнях держали арабского жеребца, которого в начале 2000-х подарил Путин.

Отстояв конезавод, его владельцы начали строить планы по застройке прилегающих земель коттеджами. Правда, дело несколько раз стопорилось на этапе согласований с подмосковными властями.

Заработать на землях МКЗ, похоже, пока не удалось. Представитель Авена утверждает, что проект не принес миллиардеру "ни копейки", он давно утратил к нему интерес и уже несколько лет не общался с Кантором. Тем не менее, конезавод по-прежнему распоряжается почти 1300 гектарами земли, чья рыночная стоимость может превышать $1,7 млрд. МКЗ и принадлежащий Кантору "Акрон" не ответили на запросы.

В России у Авена не осталось крупных активов, настаивает его представитель. Он также говорит, что миллиардер попал под санкции как "крупный акционер в финансовом секторе России", и после выхода из Альфа-банка для ограничений против Авена нет оснований. В Брюсселе думают иначе: в начале осени ЕС продлил санкции до марта 2026 года. Авен продолжает оспаривать ограничения через суд. Там ему оппонирует не только Совет ЕС, но и Латвия. Недавно в санкционных тяжбах наметился новый поворот: на стороне Авена выступил Генеральный адвокат суда ЕС. Выводы Генадвоката носят рекомендательный характер и не являются окончательным решением суда, отметили в Минюсте Латвии и заверили, что намерены добиваться продления всех санкций.