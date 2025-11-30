Baltijas balss logotype
Продуктовые сети стали самым прибыльным бизнесом Латвии - почему это тревожный сигнал для экономики 0 529

Бизнес
Дата публикации: 30.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Продуктовые сети стали самым прибыльным бизнесом Латвии - почему это тревожный сигнал для экономики

Экономисты предупреждают: стремительный рост цен на продукты в Латвии отражает тревожный дисбаланс — крупнейшие прибыли получают торговые сети, а не промышленные или энергетические компании, что снижает благосостояние населения.

В Латвии стремительно растут цены на продукты, и это уже ощущают все жители страны. Однако, как в программе «Preses klubs» на телеканале TV24 утверждает доцент Латвийского университета Малвине Страздиня, за этим стоит куда более глубокая и тревожная проблема: продуктовые сети становятся самыми прибыльными компаниями страны, что совершенно нетипично для развитых экономик.

По данным Lursoft, крупнейшую прибыль в Латвии получают именно розничные гиганты. Только после них следуют такие крупные национальные предприятия, как Latvenergo и airBaltic. По словам Страздини, подобная ситуация резко отличается от соседних Эстонии, Литвы и Польши, где лидерами прибыли обычно являются промышленные, энергетические или технологические компании, а не розничные сети.

Экономист подчеркивает: если продуктовые магазины становятся главным центром накопления прибыли, это означает, что население вынуждено тратить непропорционально большую часть доходов на продукты. А это прямой показатель снижающегося благосостояния и дисбаланса в экономике.

Стремительный рост цен на продукты, который жители наблюдают последние годы, она считает логичным следствием этой аномальной структуры прибыли. И хотя зарплаты в стране формально растут, их увеличение не успевает за скачком цен на питание и товары первой необходимости: «Зарплаты тоже растут, увеличивается и среднемесячная зарплата. Во втором квартале 2025 года они тоже выросли, но, судя по всему, расходы на продукты питания и потребительские товары не поспевают за ростом».

#цены #Латвия #зарплаты #благосостояние #прибыль #население #экономика
Оставить комментарий

Видео