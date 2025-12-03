Baltijas balss logotype
Кризисный автопром Германии перебирается в Берлин 0 257

Бизнес
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Двигатель немецкой экономики работает с перебоями.

Двигатель немецкой экономики работает с перебоями.

Заметное снижение занятости в секторе фиксируется уже второй год подряд.

Кризис автомобильной промышленности в Германии углубляется, пишет Welt. Число вакансий в отрасли в 2025 году уменьшилось на 15%, компании планируют крупные сокращения персонала: под угрозой десятки тысяч рабочих мест. Volkswagen сокращает в Германии десятки тысяч рабочих мест. Mercedes заманивает сотрудников щедрой программой добровольного ухода из компании, Bosch тоже урезает штат.

Заметное снижение фиксируется уже второй год подряд. Это соотносится с планами многих крупных игроков отрасли по сокращению штатов. Так, Volkswagen намерен к 2030 году ликвидировать около 35 000 рабочих мест в Германии. Mercedes предлагает до 500 000 евро по программе добровольного ухода из компании, чтобы сэкономить на персонале 1 миллиард евро к 2027 году. Daimler Truck планирует до 2030 года сократить порядка 5 000 штатных единиц, MAN — 2 300 человек в ближайшие годы.

На фоне вялых продаж автомобилей режим экономии включили и поставщики. В Bosch недавно объявили о сокращении 13 000 сотрудников, у ее конкурента ZF речь идет о сопоставимых масштабах.

Это не означает, что у компаний, которые урезают штат, совсем нет открытых вакансий. Не все подразделения находятся в одинаковом положении. Но по объявлениям о вакансиях можно понять, где именно происходят сокращения. Так, лидер рынка Volkswagen убирает целые управленческие уровни.

Берлин становится центром автомобильных технологий

Новые возможности появляются в других регионах: в Берлине и Бранденбурге число вакансий выросло на 3% и 6% соответственно. Это вновь подтверждает, что строительство завода Tesla в Грюнхайде стало удачей для местного рынка труда.

Не только американцы превращают столичный регион в центр автомобильных технологий. Например, Volkswagen недавно открыл в Берлине новую штаб-квартиру своего ИТ-подразделения Cariad. Сильнее всего, пусть и с более низкой базы, вырос рынок труда в Гамбурге: плюс 13% вакансий.

Рост в отрасли практически не заметен на новых производственных направлениях. Понятие "программируемый автомобиль" давно перестало быть пустыми словами: автоконцерны создали крупные подразделения по производству ПО, то же сделали и ряд поставщиков, включая Bosch. И все же даже в этом сегменте число вакансий сократилось на 9%. Это меньше, чем в других секторах. Скажем, у закупщиков падение составило пятую часть. Экономия особенно бьет по "центральным вакансиям": спрос на кадровиков и контролеров производств также существенно снизился. Зато рынок вакансий для продавцов и специалистов по сбыту почти не изменился.

Тревожный сигнал для будущего отрасли состоит в том, что несмотря на технологический прогресс число объявлений о вакансиях в области исследований и перспективных разработок уменьшилось на треть.

Причин несколько. Во-первых, спрос на электромобили ниже ожиданий, производство намеченных моделей откладывается. Во-вторых, часть разработок переносится за рубеж. Так, на днях Volkswagen сообщил, что его центр разработок в Китае впервые способен полностью самостоятельно, без помощи из Европы, проектировать новые модели автомобилей.

#кризис #Tesla #volkswagen #электромобили
