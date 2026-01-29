В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта.

Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.

В Управлении Рижского свободного порта пояснили, что для реализации намеченных планов на этой неделе был заключен договор с предприятием Tilts о частичном демонтаже дамбы ED. Компания разработает строительный проект и выполнит демонтаж, который планируется начать в мае этого года и завершить в начале 2027 года. После этого сохранившаяся часть дамбы и благоустроенная набережная на Андрейсале будут открыты для жителей. Общий объем инвестиций оценивается в 4,88 миллиона евро.

В Рижском свободном порту отметили, что частичный демонтаж дамбы ED станет первым этапом создания современной инфраструктуры для приема круизных судов и паромов в Рижском порту — в южной части Экспортпорта.

Сейчас дамба ED ограничивает подход крупных судов к причалам Экспортпорта. Ее демонтаж позволит расширить доступ к акватории, в перспективе создать разворотный бассейн и обеспечить безопасное маневрирование крупных судов у причалов.

Параллельно с демонтажем дамбы в этом году Управление Рижского свободного порта планирует углубить акваторию. Это позволит принимать первые круизные суда у причалов Экспортпорта уже в круизный сезон 2027 года.

Бронирование судозаходов на ближайшие годы показывает устойчивый рост круизного сегмента в Рижском порту.

На сезон 2026 года заявлено 97 заходов круизных судов — на 13% больше, чем годом ранее. На сезон 2027 года количество заявленных судозаходов превышает 100.

С частичным демонтажем дамбы ED и поэтапным вводом в эксплуатацию причалов Экспортпорта в 2027 году будет решена проблема ограниченной доступности и пропускной способности причалов вблизи центра города в период круизного сезона. В настоящее время пассажирский терминал может одновременно принимать не более двух–трех круизных судов — в зависимости от их длины и осадки.

Проект реализуется в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal, которое планирует построить в Экспортпорте новый пассажирский терминал, соответствующий современным технологическим требованиям. В течение этого года планируется достичь трехстороннего соглашения между Управлением Рижского свободного порта, Рижской думой и предприятием Riga Ropax Terminal о масштабах и сроках реализации проекта.

В свободном порту отметили, что новый пассажирский терминальный комплекс будет не только современно и эффективно обслуживать пассажиров круизных судов и паромов, но и предложит общественные коммерческие пространства и зоны отдыха для жителей города и туристов. Современная инфраструктура, включая береговые электроподключения для судов, позволит снизить уровень загрязнения воздуха в центре города и повысить безопасность городской среды.

В конкурсе архитектурных эскизов нового здания пассажирского терминала первое место заняло всемирно известное лондонское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects.