Темпы инфляции в Латвии будут постепенно снижаться, обещают доморощенные эксперты. С другой стороны факторы роста цен не денутся. Что в итоге получится?

Иева Опмане, экономист Банка Латвии:

– После периода исключительно низкой инфляции в 2024 году 2025 год заставил активнее анализировать причины ускорения роста цен. Уже с начала прошлого года инфляция держалась выше 3%, осенью поднимаясь до 4,3%, а к концу года вновь снизилась. В декабре 2025 года по сравнению с ситуацией годом ранее общий уровень цен вырос на 3,5%.

В прошлом году особое внимание уделялось росту цен на продукты питания, однако быстро росли и цены на различные услуги, а во второй половине года подорожали также энергоносители.

Ряд факторов позволяет ожидать снижения инфляции в ближайшие месяцы.

Несмотря на недавний рост цен на нефть, связанный с опасениями по поводу объёмов её поставок из-за нестабильной ситуации в Иране и Венесуэле, текущий уровень цен на нефть и природный газ в сравнении со среднесрочными показателями остаётся относительно низким. Эти ресурсы существенно влияют не только на цены на энергию (топливо, электроэнергию и газ для потребителей), но и косвенно формируют издержки, включаемые в конечные цены других товаров.

В период высоких цен на энергию в 2022 году рост транспортных, складских и производственных затрат привёл также к подорожанию продуктов питания, промышленных товаров и услуг.

Хотя сохраняются риски роста цен на энергоносители из-за геополитических обострений, в настоящее время сильного влияния этих цен на рост стоимости других товаров в 2026 году не ожидается.

После значительного снижения в ноябре цены на продукты питания в декабре немного выросли, однако в целом рост был небольшим и ниже сезонно характерного уровня. Ноябрьское снижение объясняется масштабными акциями в период государственных праздников, которые продолжались и в декабре, когда цены на отдельные товары в розничных сетях порой выглядели настолько привлекательными, что могли быть даже ниже себестоимости.

На мировом уровне цены на продукты питания постепенно снижаются с середины прошлого года. В Латвии же с июля 2026 года для отдельных продуктов будет снижена ставка НДС. Таким образом, как внешние, так и внутренние факторы указывают на то, что резкий рост цен на продукты питания в 2026 году может ослабнуть.

В то же время в прогнозах Банка Латвии, опубликованных в декабре 2025 года, указано, что факторы, способствующие росту цен, сохранятся. Главный из них — относительно быстрый рост заработных плат. Хотя рост зарплат неравномерен по секторам и профессиям, в среднем в 2025 году он оставался устойчивым.

Часть этого роста может временно компенсироваться снижением маржи прибыли предприятий, однако чаще всего это означает перенос дополнительных затрат на конечных потребителей. Наиболее ярко это проявляется в ускоренном росте цен на услуги, но влияние ощущается и в других секторах, поскольку труд необходим для производства любых товаров.

В целом 2026 год в плане инфляции ожидается более спокойным. Прогнозируемый рост цен будет ниже, чем в 2025 году, но, вероятно, останется немного выше 3%.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

– В декабре по сравнению с ноябрём уровень потребительских цен снизился на 0,1%. Существеннее всего на снижение повлияли цены на алкоголь, а также одежду и обувь. В то же время выросли цены на товары и услуги, связанные с транспортом, а также плата за жильё.

Годовая инфляция в декабре составила 3,5%. Основными её компонентами стали плата за жильё и продукты питания, которые в совокупности дали 2,32 процентного пункта общей инфляции.

В январе ожидается традиционный рост цен из-за пересмотра налогов и тарифов, однако в дальнейшем темпы инфляции будут постепенно снижаться. Тенденции на энергетическом рынке остаются благоприятными, хотя геополитические риски в последние дни вновь подтолкнули вверх цены на нефть и газ. Это может временно замедлить снижение инфляции в начале года, однако в среднесрочной перспективе нисходящая тенденция сохранится.

Ключевой причиной резкого роста цен в прошлом году стало подорожание продуктов питания. Индекс цен на продовольствие ФАО в декабре продолжил снижаться, что отражает многомесячный спад, главным образом за счёт более низких цен на молочные продукты, мясо и растительные масла.

В целом давление продовольственных цен в мире ослабевает и должно отразиться и в Латвии. При этом рост заработных плат внутри страны будет и дальше способствовать более быстрому росту цен на услуги. В 2025 году средняя инфляция, по прогнозам, составит около 2,4%.

Петерис Страутиньш, экономист:

– Основная «драма» роста цен пришлась на первые месяцы прошлого года, после чего уровень цен оставался почти неизменным. Необычным стал лишь ноябрь, когда цены снизились на 0,3%. В 2026 году инфляция будет малозаметной, а рынки сырья — в целом спокойными.

Основным драйвером инфляции станут услуги, поскольку влияние импорта на цены остается ограниченным. Быстрый рост зарплат означает, что цены на услуги продолжат расти, пусть и более умеренными темпами.

Оскарс Никс Мальниекс, экономист:

– Декабрь завершил год относительно спокойно: по сравнению с ноябрём цены снизились на 0,1%, а в годовом выражении выросли на 3,5%. Средняя инфляция в 2025 году составила 3,7%.

Особую роль в декабре сыграли скидки и акции, особенно в сегменте алкоголя, где было зафиксировано рекордное снижение цен. Ограничения торговли алкоголем, введённые в августе, могли повлиять на спрос и подтолкнуть торговцев к снижению цен.

Инфляция в Латвии в 2025 году превысила целевой уровень ЕЦБ в 2%, однако для экономики, догоняющей среднеевропейский уровень доходов, инфляция около 3% является приемлемой. В то же время рост цен на продукты питания стал серьёзным вызовом для домохозяйств с низкими доходами.

Карлис Пургаилис, экономист:

– Основное давление на инфляцию оказали рост заработных плат и подорожание услуг, особенно коммунальных.

Рост цен на продукты питания может продолжиться и в ближайшие месяцы, что особенно болезненно для населения с низкими доходами. В целом инфляция в Латвии в этом году может быть ниже, чем в 2025-м, но останется выше среднеевропейского уровня.

С 1 июля предусмотрено снижение НДС на отдельные группы продуктов питания, что временно снизит цены, однако влияние на общий уровень инфляции будет ограниченным. Несмотря на рост цен на электроэнергию в январе из-за холодной погоды в Северной Европе, в дальнейшем ожидается их стабилизация.