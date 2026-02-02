Латвийские монетарные финансовые учреждения, главным образом банки, в прошлом году заработали 341,7 млн евро, что на 34,5% меньше, чем в 2024 году, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Прибыль финансовых учреждений в декабре составила 19,4 млн евро.

Активы монетарных финансовых учреждений по состоянию на 31 декабря составили 31,687 млрд евро, что на 5,9% или 1,774 млрд евро больше, чем в конце декабря 2024 года (29,913 млрд евро).

Остаток выданных резидентам Латвии кредитов составил в конце декабря 15,817 млрд евро, что на 13,1% больше, чем годом ранее. Монетарные финансовые учреждения выдали резидентам кредиты в евро на сумму 15,752 млрд евро (+13,4% по сравнению с годом ранее), а остаток кредитов в иностранной валюте составил 64,8 млн евро (-28,5%).

Остаток депозитов резидентов в конце декабря составил 21,319 млрд евро, что на 8,2% больше, чем в декабре прошлого года, в том числе депозиты в евро составили 20,102 млрд евро, в иностранной валюте - 1,216 млрд евро. По сравнению с концом 2024 года объем депозитов в евро вырос на 9%, в иностранной валюте - уменьшился на 3,9%.

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений в конце декабря составили 3,558 млрд евро, что на 3,2% меньше, чем годом ранее.

В 2024 году прибыль монетарных финансовых учреждений составила 521,5 млн евро, в том числе за 11 месяцев - 486,2 млн евро.