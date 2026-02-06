Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В магазинах были давно? Цены на продукты снижаются почти полгода - ООН 3 256

Бизнес
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В магазинах были давно? Цены на продукты снижаются почти полгода - ООН

Цены на продовольствие в мире снизились пятый месяц подряд, считают в ООН.

По итогам января агрегированный показатель мировых цен на продовольствие снизился на 0,5 пункта, до 123,9 пункта. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Нисходящая динамика сохраняется пятый месяц подряд. В начале 2026 года рост цен на зерновые и растительное масло был с запасом компенсирован удешевлением молочной продукции (минус 6,4 процентных пункта), мяса и сахара.

Для молочной продукции падение цен до минимума за два года связывают с высокой конкуренцией. Мясо за счет слабого спроса на свинину подешевело до минимума с мая прошлого года.

Индекс цен позволяет оценивать стоимость продуктов питания по отношению к уровню, принятому за базисный. Рост показателя для подсолнечного масла до 168,6 пункта означает, что оно стало дороже, чем в начале подсчетов, в 1,686 раза, а снижение индекса для сахара до 89,8 пункта свидетельствует о падении цены на 10,2 процента.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #ООН #цены #продовольствие #мясо #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • АП
    Алексей Попович
    6-го февраля

    Цыны, цыны то, что имеешь 😁

    2
    2
  • ЛЛ
    Лукерий Лавочкин
    6-го февраля

    Ну если только Цыны...

    1
    1
  • Д
    Добрый
    6-го февраля

    Зачем цЫны снижаются?Пусть лучше цены снижаются

    4
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Энергоэффективность не убедила покупателей: рынок новостроек буксует
Изображение к статье: В стране по-прежнему требуется много работников с низкой квалификацией. Иконка видео
Изображение к статье: По расчетам министра airBaltic прекратит работу, если до 30 июня не найдет деньги
Изображение к статье: Директор по коммерческой деятельности Vantaan Energia Калле Патомери говорит, что на первом этапе на новый мусоросжигательный завод планируют привозить опасные отходы из стран Северной Европы. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео