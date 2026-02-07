На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге оставались стабильными, в то время как в Таллинне и Вильнюсе выросла цена на 95-ый бензин, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели цена на бензин была самой высокой в Риге, затем в Вильнюсе и Таллинне. Дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, затем в Риге, а самая низкая цена в конце рабочей недели была в Таллинне.

В Риге на автозаправочной станции на улице Краста в пятницу и 95-й бензин, и дизельное топливо стоили столько же, сколько и неделей ранее: 1,534 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС на проспекте Саванорю 95-й бензин стоил 1,524 евро за литр, что на 2,7% больше, чем неделю назад, а дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,8% до 1,674 евро за литр.

В Таллинне цена 95-го бензина на заправках за неделю выросла на 1,4% и составила 1,469 евро за литр, а дизельное топливо в пятницу осталось на прежнем уровне - 1,429 евро за литр.

Цена автогаза в Риге не изменилась и составила в пятницу 0,935 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 1,3% до 0,749 евро за литр, а в Таллинне - на 0,6% до 0,898 евро за литр.