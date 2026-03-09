Ситуация на Ближнем Востоке спровоцировала ралли не только в ценах на нефть, но и на газ. После того как ночью цена Brent доходила до $119,5 за баррель, рынок газа сегодня открылся ростом апрельского фьючерса почти на 30%.

Стоимость контракта на природный газ на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 29,4% — до €69,5 за 1 МВт·ч, или $842,7 за 1 тыс. куб. м. В последний раз газ торговался на таком уровне более трех лет назад — 13 января 2023 года.

А что в Латвии?

Госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска успокаивает, что в Инчукалнском подземном газохранилище сейчас находится 5,4 тераватт-часа газа, тогда как общее потребление в Латвии в 2025 году составило 8,9 тераватт-часа.

В оставшийся отопительный сезон — в марте и апреле — потребление в Латвии в среднем может составить 1,2–1,9 тераватт-часа, что сопоставимо с национальным резервом.

Поэтому запуск чрезвычайных механизмов сейчас не требуется, и государственный резерв безопасности при необходимости способен покрыть примерно двухмесячное потребление, пояснила Куревска.

Готовьтесь к росту цен

По оценкам Банка Латвии, если цена на газ вырастет с 30 до 60 евро за МВт·ч, инфляция в Латвии увеличится примерно на 1,5 процентного пункта.

Влияние роста цен на нефть может быть более умеренным, поскольку возможности ее поставок более гибкие, чем в случае со сжиженным природным газом. По расчетам Банка Латвии, рост цен на нефть на 10% в среднесрочной перспективе увеличит инфляцию примерно на 0,5 процентного пункта.

Вилертс также отметил, что дополнительные риски создают более высокие расходы на страхование и транспортировку, а также рост стоимости заимствований правительств на мировом рынке.