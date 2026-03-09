Самый резкий рост цен за последние годы: почему дорожают советские квартиры в Риге 1 5443

Дата публикации: 09.03.2026
Цены на серийные квартиры в микрорайонах Риги в феврале этого года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,7%, говорится в обзоре рынка Arco Real Estate.

В феврале средняя цена серийных квартир увеличилась до 912 евро за квадратный метр.

Средний рост цен на такие квартиры в феврале этого года стал самым высоким за последние годы.

В Arco Real Estate поясняют, что основной причиной роста цен по-прежнему является ограниченное предложение квартир во всех микрорайонах Риги.

С начала 2026 года цены на квартиры в крупнейших микрорайонах Риги выросли на 1–5%. Наибольшие изменения цен наблюдались в Имантe, где в этом году они увеличились на 5%. Также в Плявниеках рост цен на серийные квартиры был относительно выше, чем в других микрорайонах — в среднем на 4%. В остальных микрорайонах Риги изменения цен в этом году не превышали 3%. Наименьшие изменения цен на квартиры отмечены в самом дешевом микрорайоне — Болдерае.

С начала прошлого года больше всего выросли цены на двухкомнатные квартиры — на 8%.

В феврале по сравнению с январем во всех крупнейших микрорайонах Риги наблюдался рост средней цены квартир. Самый большой рост отмечен в Плявниеках, Имантe и Зиепниеккалнсе, где цены за месяц увеличились более чем на 2%. В Болдерае цены изменились меньше всего.

По сравнению с началом 2026 года в феврале этого года цены на серийные квартиры во всех крупнейших микрорайонах Риги были выше. Самая высокая средняя цена за квадратный метр была в Тейке — 1109 евро, а самая низкая по-прежнему в Болдерае — 686 евро за квадратный метр.

В феврале самыми дорогими оставались квартиры в домах 119-й и 104-й серий. Цены на двухкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии в таких домах составляли от 55 000 до 56 000 евро в зависимости от расположения. Самыми дешевыми были дома литовского проекта, где цены на двухкомнатные квартиры варьировались от 32 000 до 45 000 евро, а также дома хрущёвского периода, где стоимость двухкомнатных квартир составляла от 30 000 до 47 000 евро в зависимости от микрорайона.

При этом в феврале средняя цена серийных квартир в Риге была на 44% ниже, чем 1 июля 2007 года, когда средняя цена неремонтированной серийной квартиры достигла исторического максимума — 1620 евро за квадратный метр.

Автор - Пётр Телеграфов
