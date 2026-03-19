В Латвии средняя цена дизтоплива за неделю выросла на 7%, бензина — на 2,7%

Бизнес
Дата публикации: 19.03.2026
Изображение к статье: В Латвии средняя цена дизтоплива за неделю выросла на 7%, бензина — на 2,7%

В Латвии средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе увеличилась на 7%, а средняя цена бензина марки 95 — на 2,7%, свидетельствуют данные, обобщённые Европейской комиссией (ЕК), пишет ЛЕТА.

Опубликованная на этой неделе информация ЕК показывает, что в Латвии в период с 9 по 15 марта литр бензина марки 95 в среднем стоил 1,677 евро. Неделей ранее средняя цена составляла 1,633 евро за литр, а ещё неделей ранее — 1,55 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составила 1,919 евро за литр. Неделей ранее она была 1,793 евро за литр, а ещё неделей ранее — 1,548 евро за литр.

По сравнению с началом года, то есть с неделей с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, средняя цена бензина марки 95 выросла на 11,3%, а средняя цена дизельного топлива увеличилась на 28,8%.

Как уже сообщалось, рекорд средней цены бензина марки 95 в Латвии был зафиксирован в 2022 году в неделю с 14 по 20 июня — 2,104 евро за литр, а рекорд средней цены дизельного топлива — в неделю с 21 по 27 июня, когда она составила 2,108 евро за литр.

Европейская комиссия еженедельно обобщает данные стран-участниц о средних ценах на топливо.

#цены #Латвия #бензин #энергетика #топливо #рост цен #Европейская комиссия #статистика
