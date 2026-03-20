Ситуация с подорожанием энергоресурсов может стабилизироваться в течение нескольких месяцев, заявил в эфире передачи TV3 "900 секунд" президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, пишет ЛЕТА.

Поэтому правительству Латвии следует подумать, как сдержать влияние роста цен, чтобы подорожание энергоресурсов не перекинулось на другие сегменты потребления. По его словам, необходимо оценить возможность снижения акцизов и добавления биотоплива. Однако в любом случае следует учитывать, что полностью изолировать рост цен невозможно, но смягчить его влияние, возможно, удастся.

По словам Казакса, необходимо оценивать ситуацию и разрабатывать алгоритмы действий. Говоря о возможных мерах поддержки, он отметил, что они должны быть временными и целевыми, с предварительной оценкой их влияния на рост цен, например, в отношении топлива для весеннего сева.

Оценивая ситуацию в европейской экономике, Казакс отметил, что как европейская, так и латвийская экономика сейчас более устойчивы, чем в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. Однако уровень неопределённости остаётся очень высоким, поэтому необходимо внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить резкого роста инфляции. Риск рецессии нельзя исключать, если война с Ираном затянется, однако важно не преувеличивать угрозы и сохранять осторожность.

Как сообщалось, по расчётам агентства ЛЕТА, в крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии средняя цена дизельного топлива с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля этого года выросла примерно на 28%, а цена бензина марки 95 увеличилась на 11%.

Ранее после заседания руководства 17 марта министр экономики Виктор Валайнис заявил, что для снижения цен на топливо в первую очередь рассматриваются два решения — снижение акцизного налога на топливо и ограничение сверхприбыли в розничной торговле топливом.

Также сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг решил сохранить процентные ставки без изменений. На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было решено оставить ставку по депозитам на уровне 2%, ставку по основным операциям рефинансирования — 2,15%, а ставку по кредитам овернайт — 2,4%.

Эти ставки действуют с 11 июня 2025 года.