Для предпринимателей на восточном приграничье появилась обнадеживающая новость: уже в ближайшее время Европейский союз может предоставить финансовую поддержку бизнесу, который сегодня буквально борется за выживание. Сейчас в Брюсселе идет работа над новым многолетним бюджетом ЕС, и в него могут включить помощь для обеспечения жизненно важных услуг в восточном приграничье, сообщает 360 Ziņas.

Хозяйка магазина Дзинтра Спрудзане не скрывает: покупателей становится все меньше, и предприятие работает почти в ноль. Двери магазина по-прежнему открыты в основном не ради прибыли, а по просьбам местных жителей, потому что без этой торговой точки село фактически останется в полной изоляции.

Местные жители признают, что им трудно представить повседневную жизнь, если магазин закроется. Для Антры, Дайниса и Марии это не просто место, где можно купить хлеб, а единственная социальная точка, где можно встретиться, поговорить и не чувствовать себя оторванными от мира. Для пенсионеров, у которых нет собственного транспорта, поездка в более крупный центр — дорогое и сложное испытание.

Сама хозяйка говорит, что в нынешней ситуации у нее нет возможности даже на самые элементарные ремонтные работы, например на замену крыши: все средства уходят на то, чтобы просто удержаться на плаву. Магазин работает уже двадцать лет, но за это время число сотрудников сократилось с трех до одной продавщицы. Сейчас Санта выполняет сразу несколько функций: заказывает товары, убирает помещения и даже топит печь, чтобы у жителей было все самое необходимое.

Магазин в Бриежуциемсе держится на плаву только благодаря предприимчивости хозяйки и поддержке других принадлежащих ей объектов — кафе и магазина в Балви. Местные жители и представители самоуправления уверены, что проводимая в Риге региональная политика лишь опустошает села: закрываются школы и почтовые отделения, отменяются автобусные маршруты, а это напрямую сокращает число клиентов у небольших сельских предпринимателей. Руководитель управления объединения Балтинавского края Сармите Таборе подчеркивает, что поддержка предпринимателей приграничья нужна была уже давно — чтобы удержать семьи на месте и не дать селам окончательно вымереть.

Новость о том, что Европарламент намерен поддержать находящихся на грани исчезновения предпринимателей восточного приграничья, для руководителя магазина Дзинтры стала почти спасательным кругом. Она признается, что такая помощь дала бы силы продолжать борьбу. Но местные жители сохраняют осторожность и не питают лишних иллюзий: пятнадцать лет назад именно в этом здании тогдашние руководители страны уже обещали поддержку приграничью, однако эти обещания так и остались на бумаге.

Теперь жители ждут не новых слов, а реальных действий — и надеются, что европейская помощь дойдет до Бриежуциемса раньше, чем последние его жители решат собрать вещи и уехать.