Национальная авиакомпания - это символ гордости или хронический убыточный проект? Латвийский эксперт заявил: airBaltic не может окупаться, и обществу пора честно понять, готовы ли мы за это платить.

Это больше, чем бизнес

В Латвии назревает все более открытая дискуссия о будущем национальной авиакомпании airBaltic. Историк, доктор исторических наук, ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш в эфире программы «Preses klubs» на TV24 заявил, что существующая модель компании не является жизнеспособной.

По его словам, ключевая проблема — в самом подходе: «Здесь должна произойти смена парадигмы. Нужно честно сказать — этот проект не может окупаться, он не может быть бизнесом». Эксперт отметил, что экономическая и общественная активность региона, включая Рига, недостаточна для поддержания масштабной и качественной авиасети. При этом Круминьш подчеркнул, что трудности испытывают не только в Латвии: «Проблемы не только у нашей авиакомпании — с ними сталкиваются и в гораздо более крупных городах».

Он считает, что обществу необходимо прямо объяснить реальное положение дел: либо страна готова финансировать авиакомпанию, либо следует пересматривать ее существование. Историк предложил рассматривать airBaltic как элемент национальной идентичности:

Такой «хоккей» нам нужен?

«Это часть нашей национальной самооценки. Как Олимпиада, футбол или баскетбол — мы участвуем, это стоит денег, но это про престиж».

Он добавил, что наличие собственной авиакомпании выгодно выделяет Латвию среди соседей: «В Литве и Эстонии такого нет. Там нас хвалят: у вас есть авиакомпания, вы летаете, к вам приезжают». Однако ключевой вопрос, по мнению эксперта, остается открытым: «Готовы ли мы за это платить?»

Круминьш также отверг популярные конспирологические версии: «Нужно прекратить рассказывать, что кто-то специально хочет нанести ущерб. Просто этот бизнес невозможно сделать прибыльным». Он вспомнил стратегию бывшего главы компании Мартина Гаусса:

«Идея была хорошей — закупить много самолетов, активно летать по всему миру, частично дотируя, чтобы Рига стала авиационным центром».

Однако внешние факторы разрушили эти планы: «Началась война в Украине, затем другие кризисы — и стало ясно: не получится».

В итоге эксперт сформулировал жесткий выбор: «Если мы хотим работать “в ноль” и не готовы платить — тогда эту лавочку нужно закрывать».

Ранее сообщалось, что убытки концерна латвийской национальной авиакомпании airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.

airBaltic не планирует отменять рейсы из-за роста цен на топливо

Латвийская национальная авиакомпания пока не планирует отменять рейсы из-за роста цен на топливо и продолжает готовиться к летнему сезону полетов, который начнется в конце марта, заявил руководитель "airBaltic" по общественным и политическим отношениям Аугуст Зилбертс.

Он пояснил, что авиакомпания постоянно оценивает экономическую целесообразность маршрутов, однако в краткосрочной перспективе изменений не планируется.

Комментируя возможные меры по компенсации резкого роста цен на топливо, Зилбертс отметил, что компания внимательно отслеживает ситуацию и рассматривает различные сценарии развития. Он подчеркнул, что из-за высокой волатильности рынка пока рано давать точные оценки дополнительных расходов на топливо в долгосрочной перспективе.

При этом он сообщил, что на рынке в целом пока не наблюдается существенного роста цен на авиабилеты. Их стоимость определяется спросом, конкуренцией и общей рыночной ситуацией. "airBaltic" работает в конкурентной среде, где цены не могут устанавливаться в одностороннем порядке, поэтому компания продолжает следить за развитием рынка и при необходимости корректировать ценовую политику.

Комментируя падение цен на облигации "airBaltic", Зилбертс отметил, что компания рассматривает колебания рынка краткосрочных облигаций как часть более широкой динамики рынка.

По его словам, подход компании основан на долгосрочных целях развития, выполнении бизнес-плана и укреплении структуры капитала, а не на реакции на отдельные колебания рынка.

Цена облигаций "airBaltic" в пятницу продолжила падать на фоне опасений инвесторов относительно того, как авиакомпания сможет покрыть рост расходов на топливо.