Согласно результатам крупнейшего исследования в этой области, накладные и наращенные волосы, которые носят миллионы женщин по всему миру, могут содержать химические вещества, связанные с риском развития рака груди, гормональными нарушениями и вредом для репродуктивного здоровья.

Ученые обнаружили почти 50 опасных химических веществ практически во всех исследованных образцах различных изделий из синтетических и натуральных волос, включая парики, волосы для плетения косичек, накладные и пришивные пряди, а также накладки на заколках.

Эти результаты, опубликованные в журнале Американского химического общества, вызвали призывы к ужесточению контроля над этой многомиллиардной отраслью и повышению информационной прозрачности для потребителей.

«Мы доверяем компаниям, от которых никто даже не требует исключать опасные химикаты из своей продукции», — говорит доктор Элиссия Франклин, ведущий автор исследования и научный сотрудник американского института «Silent Spring», где изучают влияние окружающей среды на риск возникновения рака груди.

По словам ученых, наращенные волосы особенно опасны тем, что их носят долго, и они постоянно соприкасаются с кожей.

«Наращенные волосы носят очень близко к телу, — говорит Франклин. — Они лежат на коже головы, шее и плечах неделями, а иногда и месяцами».

По прогнозам, к 2028 году мировой рынок наращивания волос превысит 14 млрд долларов.

По данным исследования, несмотря на то, что многие женщины наращивают волосы ради красоты или следуя моде, значительная часть потребителей этой продукции — чернокожие женщины, для которых это удобный способ справляться со своими волосами.

Синтетические волосы можно купить всего за 20 долларов, в то время как высококачественные накладные пряди из натуральных волос могут обойтись в тысячи долларов.

Изучив 43 образца, исследователи обнаружили в них 170 различных химических веществ. Для анализа они использовали метод, который позволяет выявлять широкий спектр веществ, а не концентрироваться на каком‑то одном.

48 из них включены в основные международные списки опасных химикатов, в том числе в списки, составленные ООН и Европейским химическим агентством.

«Там было все: от огнеупорных веществ до пестицидов, а также такие вещества, как фталаты, которые являются эндокринными разрушителями и, как известно, связаны с нарушением репродуктивной системы», — говорит Франклин.

В 36 образцах волос для наращивания — как синтетических, так и натуральных — было обнаружено 17 химических веществ, связанных с раком груди, и почти 10% образцов содержали опасные оловосодержащие соединения, которые обычно используются при производстве трудновоспламеняемого пластика.

Ученые говорят, что были удивлены, когда обнаружили оловосодержащие соединения, которые обычно не встречаются в товарах широкого потребления. Эти вещества могут вызывать раздражение кожи. Они известны как эндокринные разрушители и вмешиваются в работу гормонов, регулирующих многие процессы в организме, включая те, что отвечают за его развитие и репродуктивную способность.

Чаще всего в образцах встречались такие химикаты, как фенол — вещество, используемое при изготовлении фанеры и древесных клеев, и бис (2‑этилгексил)фталат, который добавляют в пластик, чтобы сделать его более гибким.

Исследователи утверждают, что эти химические вещества провоцируют биологические изменения, подобные тем, которые вызывают известные канцерогены молочной железы, и со временем могут повысить риск развития рака груди.

В предыдущих исследованиях основное внимание уделялось синтетическим волосам, в которых были обнаружены опасные металлы, однако в рамках этого исследования были также протестированы 11 образцов натуральных, нетронутых и смешанных (человеческих и синтетических) волос.

Нетронутые и натуральные волосы, как правило, стоят дороже и позиционируются как волосы, никогда не подвергавшиеся химической обработке. При этом натуральные волосы обычно не подвергаются вообще никакой обработке и срезаются или сбриваются с одного человека.

В некоторых случаях образцы человеческих волос — в том числе те, которые были обозначены как нетронутые и натуральные — содержали больше опасных химикатов, чем некоторые синтетические аналоги, в том числе несколько веществ, являющихся эндокринными разрушителями.

«То, что на продукте указано, что продукт изготовлен из человеческих волос или что это натуральные волосы, полученные у одного донора, еще не делает его более безопасным, чем синтетические волосы», — говорит Франклин.

«Были случаи, когда в синтетическом образце мы выявляли одно химическое вещество, включенное в список опасных веществ, тогда как в человеческих волосах таких веществ могло быть от пяти до семи», — объясняет она.

По словам исследователей, эти химикаты могут попадать в продукт во время его производства или обработки, когда волосы подвергают различным процедурам для улучшения внешнего вида, долговечности или удобства использования.

Франклин говорит, что, хотя в исследовании не проводилась оценка уровня концентрации опасных химических веществ, некоторые из них, например, гормональные разрушители, могут быть вредными даже в малых дозах.

Одно из основных опасений исследователей связано с отсутствием четких ограничений по безопасности химических веществ в волосах для наращивания, установленных для производителей.

«Нет никаких причин, по которым опасные химические вещества должны входить в состав продуктов, которые мы используем в косметических целях. Мы и так ежедневно подвергаемся воздействию множества химикатов, которых невозможно избежать», — говорит Франклин.

Как показало исследование, не существует проверенного способа безопасного использования химически обработанных волос для наращивания, и даже меры, направленные на снижение воздействия, не всегда эффективны.

Предварительное промывание прядей перед наращиванием, например, уксусом, чтобы уменьшить раздражение, не доказало, что это делает ношение таких прядей действительно безопаснее.

В ходе исследования только два из 43 протестированных образцов не содержали ни одного из опасных химических веществ, выявленных учеными. Оба были помечены как «нетоксичные» или «не содержащие токсичных веществ». Однако Франклин говорит, что такие заявления могут давать ложное чувство безопасности.

«Эти обозначения никак не регулируются ни одним органом, поэтому компании могут маркировать ими продукт без каких‑либо последствий», — говорит она.

С августа 2026 года в Великобритании вступят в силу новые, более строгие правила в отношении вредных канцерогенных веществ, однако специалисты считают, что пробелы в регулировании рынка волос для наращивания означают, что потребители не получают полной защиты.

Косметические средства строго регулируются и проходят оценку безопасности, но наращенные волосы в большинстве случаев относятся к другой категории, поэтому их не проверяют.

Предыдущие исследования показывали, что краски и средства для выпрямления волос могут повышать риск рака груди. Однако, в отличие от волос для наращивания, они относятся к косметическим средствам и проходят проверку на безопасность.

«Регуляция работает только в том случае, если товары правильно классифицированы, а контроль за соблюдением норм осуществляется непосредственно в местах импорта и продажи», — говорит Кэролайн Ларисси, исполнительный директор отраслевой организации UK National Hair & Beauty Federation.

«Это действительно серьезный пробел, и данное исследование ясно показывает, что его необходимо устранить», — говорит она.

В 2016 году Би-би-си выяснила, что на этапе обработки продукции часто происходит неправильная маркировка, а определение типа волос зачастую полностью зависит от честности продавцов.

На сайтах некоторых производителей потребителям предлагаются способы проверки качества волос перед покупкой. Однако ученые считают, что это не должно входить в обязанности потребителей.

«Если бы таких товаров не было на рынке, нам не пришлось бы выбирать, — говорит Франклин. — Всем, кто носит накладные волосы, следует серьезно задуматься над полученными нами результатам».