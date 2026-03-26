В России появится государственная сеть банкоматов, которые будут принимать карты всех кредитных организаций и осуществлять операции по ним. За установку банкоматов и их обслуживание будет отвечать подразделение Центробанка «Росинкас», являющееся крупнейшим в стране перевозчиком наличных денег и других ценностей, сообщил «РИА Новости» глава организации Сергей Верейкин. По его словам, банки смогут подключаться к сети за «небольшую плату», при этом для клиентов снятие и внесение наличных сделают бесплатным.

«В результате банки-участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов», — отметил Верейкин. В этом случае в «Росинкасе» прогнозируют сокращение расходов кредитных организаций на обслуживание банкоматов до 30% от текущего уровня. Верейкин добавил, что банкоматы сети будут белыми, без какого-либо банковского бренда, как это «принято и в международной практике». При этом, по его словам, единая сеть позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, «а не только в зонах высокой коммерческой рентабельности». На данный момент подобные устройства уже устанавливаются в Тамбовской области в рамках пилотного проекта.

Согласно данным Центробанка, по итогам 2025 года количество банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года. На 1 января 2026 года в стране насчитывалось 138 602 устройства самообслуживания, из которых 110,4 тыс. были с функцией выдачи наличных. Всего за год сеть сократилась на 5,9 тыс. единиц. При этом тенденция уменьшения числа банкоматов наблюдается в стране уже около 10 лет. Максимальное число устройств в России было зафиксировано в 2014 году — 222,8 тыс. Сокращение сети связано с развитием цифровых сервисов и безналичных платежей, а также с оптимизацией банковских расходов.

Ранее российские банки стали блокировать операции по снятию крупных сумм наличных через банкоматы. До этого Центробанк в рамках борьбы с мошенничеством определил признаки, которыми кредитные организации должны руководствоваться для выявления подозрительных операций и ограничения выдачи наличных в банкоматах. Среди них непривычное время суток при обращении за деньгами, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, а также несвойственный клиенту запрос на выдачу средств — например не с карты, а по QR-коду.