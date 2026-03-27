Европейский союз вместе с США способствовали вступлению Поднебесной в ВТО, состоявшемуся 11 декабря 2001 года, в надежде управлять финансово-экономическими процессами Китая и его развитием в целом. Но они не учли, что к этому моменту Китай успел установить крепкие отношения со своими диаспорами в странах региона. Пекин выучил правила игры в торговле и бизнесе, начал собирать нужные данные, обрабатывать их, делать выводы – и составил свою стратегию по увеличению присутствия на латиноамериканских рынках.

В рамках этой стратегии в первой четверти ХХI века Китай постепенно наращивал своё присутствие в Латинской Америке посредством активной внешнеэкономической деятельности китайских компаний. Среднегодовой прирост торговли в период с 2001 года по 2024 год составлял 18,5 процента. Китай уверенно вытеснял из региона конкурентов, увеличив свою долю в общерегиональном товарообороте до 17–18 процентов. Для отдельных государств, включая такие крупные экономики, как Бразилия, Чили и Перу, он одновременно стал крупнейшим рынком сбыта и главным поставщиком импортной продукции.

В стратегии Китая для каждой латиноамериканской страны учитывались культурные, социальные и психологические факторы. К примеру, в Перу Китай попал в точку: в период 2007–2008 годов при Алане Гарсии, президентство которого было омрачено обвинениями в коррупции, КНР – благодаря соглашению между китайской государственной металлургической компанией Chinalco и правительством Перу – приобрёл потенциально самое богатое в мире месторождение меди. Речь идёт о горе Торомочо (в переводе с испанского – «Безрогий бык»). Эта гора в 138 километрах от перуанской столицы Лимы, возвышающаяся над уровнем моря на 4600 метров, практически целиком состоит из медной руды со средним содержанием цинка 0,4 процента, молибдена – 0,03 процента, серебра – 12 г/т. По оценкам экспертов, запасы медной руды в горе составляют 2 миллиарда (!) тонн. На тот момент это была одна из крупнейших китайских инвестиций в Латинской Америке.

Инвестиции в проект медных рудников Торомочо в 2007–2013 годах составляли более 4,3 миллиарда долларов США. Они подразумевали перенос старого городка Морокоча в новый городок Нуэва-Морокоча. Едва сводящие концы с концами горожане получали на новом месте небольшие дома или квартиры.

Сделка считается весьма выгодной для обеих стран. Правительство Перу, остро нуждающееся в средствах для подъёма своей экономики, получает от Китая солидное финансирование, в то время как у китайской стороны появилась очередная возможность вытеснить из региона других игроков, включая США, и расширить своё региональное влияние экономическими методами.

Следует отметить, что Китай лидирует в инвестициях в горнодобывающую отрасль Перу, имея в разработке как минимум семь крупных проектов – Pampa de Pongo, El Galeno, Chalcobamba, Don Javier, Reposición Ferrobamba, Río Blanco и Toromocho – и значительную долю в национальном производстве меди и железа. Он продолжает укреплять свои позиции в качестве основного иностранного инвестора в перуанский горнодобывающий сектор.

Кроме инвестиций в горнодобывающую отрасль Перу, КНР уже вложила более 1,5 миллиарда долларов США в строительство самого большого порта в Латинской Америке, расположенного в 80 километрах к северу от Лимы, в городе Чанкай.

Этот мегапорт, носящий то же название, является первым логистическим центром в Южной Америке, подконтрольным Китаю. Доля китайской логистической компании COSCO Shipping в проекте составляет 60 процентов. Общие инвестиции – 3,4 миллиарда долларов.

Чтобы замкнуть цикл поставок минеральных ресурсов из Перу в Китай Компания China Power Construction построит железную дорогу стоимостью 420 миллионов долларов США, которая соединит шахты центральной части страны с Чанкаем. КНР – крупнейший в мире потребитель минералов – начала вывозить минеральные ресурсы из Бразилии, чтобы диверсифицировать поставки некоторых металлов, ранее поступавших в основном из Австралии или Африки.

Китайские инвестиции в горнодобывающий сектор Бразилии значительны и стратегически важны. Они в первую очередь сосредоточены на добыче железа, меди, никеля и других полезных ископаемых, имеющих решающее значение для промышленности и энергетического перехода.

Китайские компании HBIS Group Steel Company (ранее Hebei Iron & Steel Group), Baowu Steel Group (крупнейший в мире производитель стали), Zijin Mining Group, China Minmetals Corporation, CITIC Group, Tianqi Lithium, Ganfeng Lithium и Ningbo Shanshan Co. выходили на бразильский рынок преимущественно через

-полное или частичное приобретение действующих рудников или перспективных проектов (Zijin, HBIS);

-совместные предприятия с бразильскими гигантами, в частности с Vale (Baowu в ниобии);

-соглашения о закупке: китайские банки и компании предоставляют кредиты бразильским горнодобывающим компаниям (включая Vale в прошлом) в обмен на долгосрочные контракты на покупку значительной части продукции, что обеспечивает им стабильность поставок без прямой эксплуатации.

В последние годы акцент сместился с железа на «минералы будущего»: медь, никель, литий, графит и ниобий, необходимые для батарей, возобновляемой энергии и высоких технологий.

Китайские инвестиции в стратегические и критически важные минералы (также называемые редкоземельными элементами) в Бразилии – это область взрывного роста и высокого геополитического приоритета. Правительство Китая, поощряя свои компании приобретать активы за рубежом, стремится диверсифицировать и обеспечить поставки этих жизненно важных для высокотехнологичной промышленности, для энергетического перехода и для дальнейшего экономического развития страны ресурсов.

Следует отметить, что интерес к редкоземельным элементам высок, но проекты всё ещё находятся на стадии разведки или ранней разработки. Бразилия обладает вторыми по величине потенциальными запасами редкоземельных элементов в мире (после Китая), особенно в месторождениях монацита (который также содержат торий, радиоактивный элемент).

Наиболее значимые китайские игроки в сырьевом секторе Бразилии – это Shenghe Resources Holding и China Northern Rare Earth Group. Компания Shenghe заключила стратегическое маркетинговое и потенциальное инвестиционное соглашение с бразильской компанией Mineração Serra Verde, которая разрабатывает один из самых передовых проектов по добыче редкоземельных элементов за пределами Китая, в штате Гояс. Этот проект уникален тем, что он позволяет экономически выгодно производить полный спектр тяжёлых и лёгких редкоземельных элементов.

Данные компании не столько покупают месторождения, сколько обеспечивают поставки посредством форвардных соглашений о закупке, что даёт им контроль над конечным продуктом без принятия на себя всех операционных рисков. Это очень распространённая китайская тактика.

В свою очередь, компании Xiamen Tungsten, China Molybdenum (CMOC), Zijin Mining Group, Tianqi Lithium и Ganfeng Lithium (два крупнейших мировых производителя лития), Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), Ningbo Shanshan Co., BTR New Material Group, Baowu Steel Group проводят исследования по редкоземельным элементам, добывают никель, кобальт, золото, медь, белое золото, приобретают доли в бразильских геологоразведочных проектах и небольших горнодобывающих компаниях, осуществляют стратегические инвестиции в литиевые проекты в Бразилии, обеспечивая прямые поставки для своих гигафабрик.

Их присутствие меняет глобальный ландшафт добычи критически важных сырьевых материалов, делая Бразилию центральной ареной конкуренции за ресурсы будущего. Многие из них имеют тесные связи с китайским правительством и доступ к льготному финансированию от государственных банков развития, что даёт им преимущество в конкурентной борьбе за рыночные позиции.

Благодаря деятельности данных компаний Китай переходит от статуса крупнейшего покупателя бразильских минералов к статусу владельца или ключевого финансового партнёра шахт, который не только инвестирует в добычу критически важных ресурсов, но и стремится к контролю промежуточных процессов (в частности, превращения лития в карбонат или графита в аноды). Именно здесь извлекается наибольшая выгода. Китайский бизнес ищет пути выхода на бразильский рынок посредством прямых инвестиций (CMOC, Zijin), совместных предприятий (Baowu), соглашений о поставках (Shenghe) и так далее.

Китай также прилагает все усилия, чтобы построить железную дорогу между Бразилией и Перу для вывоза ресурсов через перуанский порт Чанкай.

Бразилия придерживается осторожной позиции в отношении своего участия в китайской инициативе «Пояс и путь», главным образом из-за геополитических и экономических факторов. Одной из ключевых причин является влияние Соединённых Штатов в регионе. Бразилия стремится поддерживать прочные отношения с Вашингтоном, который рассматривает БРИКС как стратегическое расширение глобального влияния Китая.

Однако ситуация меняется. По мере углубления отношений Бразилии с Китаем, администрация Лулы да Силвы демонстрирует большую открытость идее присоединения к данной инициативе. Возвращение Лулы к власти оживило дискуссию о её преимуществах, особенно в таких важных областях, как зелёная энергетика, технологии и инфраструктура.

7 июля 2025 года Правительство Бразилии и Китайский научно-исследовательский институт железных дорог подписали соглашение об изучении возможности строительства Бразильско-Перуанского межокеанического коридора – железнодорожной линии, которая соединит Атлантический и Тихий океаны через Южную Америку.

Соглашение позволит проанализировать возможность соединения перуанского порта Чанкай (тихоокеанское побережье) с бразильской железнодорожной сетью через линии Фиол, Фико и «Север – Юг», проходящие через бразильские штаты Акри, Рондония и Мату-Гросу. В общей сложности протяжённость коридора составит около 4500 километров.

По данным Министерства общественных коммуникаций Бразилии, этот проект направлен на облегчение доступа стран Южной Америки к азиатским рынкам, особенно к Китаю, за счёт улучшения транспортного сообщения между двумя океанами.

Таким образом, в своей стратегии продвижения на латиноамериканские рынки Китай сделал ставку на крупномасштабные инвестиции в инфраструктурные проекты в регионе, а также на увеличение экспорта товаров и услуг. Китай стремится проявить себя как активный игрок в Латинской Америке посредством повышения контроля над стратегически важными отраслями латиноамериканских экономик, прежде всего в сырьевом секторе, – и китайская стратегия, как показывает практика, работает безотказно.