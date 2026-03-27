90% россиянок старше 45 лет получают отказы при трудоустройстве — потенциальные работодатели «сливают» кандидаток из-за возраста. Рассказываем, что сейчас происходит с эйджизмом на рынке труда:

Как рассказал «Базе» HR-эксперт Гарри Мурадян, особенно тяжело приходится женщинам, которые брали длительный перерыв для воспитания детей — например, на 10 и более лет. Работодатели опасаются, что такие кандидатки потеряли профессиональные навыки и не смогут быстро адаптироваться к изменившейся сфере труда. При этом напрямую об этом не говорят — из-за законодательного запрета дискриминации по возрасту.

Однако с проблемами сталкиваются и опытные сотрудницы, которые не брали никаких перерывов. В разговоре с «Базой» 47-летняя Наталья из Подмосковья пожаловалась, что не может найти работу уже три года и вынуждена перебиваться редкими проектными подработками. О возрасте ей прямо не говорят, но, по словам женщины, эта проблема читается «между строк» — даже на стадии вакансии, где регулярно встречаются формулировки про «молодой дружный коллектив». Наталья уверена, что её резюме зачастую даже не открывают. А если дело всё-таки доходит до собеседования, то ей отказывают якобы из-за слишком высокого уровня навыков.

С подобной ситуацией столкнулись и знакомые Натальи: несмотря на профессионализм в своих областях, они вынуждены рассматривать любые позиции и всё равно получают отказы. В итоге женщины после 45 лет оказываются в ловушке: для одних вакансий они слишком возрастные, для других — слишком опытные.

HR-эксперт Гарри Мурадян отмечает, что в целом до 45% соискателей старше 55 лет получают отказы, связанные именно с возрастом. Часто им предлагают тяжёлый физический труд или работу с низкой зарплатой.

58-летняя Марина из Белгорода сделала перерыв в карьере на 12 лет ради воспитания детей и теперь безуспешно пытается найти работу. Даже на должность продавца её сначала взяли на стажировку, а спустя три дня попросили больше не выходить: у женщины возникли трудности с современными системами учёта денежных средств. Зато без проблем её взяли на птицефабрику, но работа оказалась физически изматывающей и при этом низкооплачиваемой. На вакансии без тяжёлого труда Марину не берут — ссылаются на «отсутствие опыта» и формулировку «не подходите».