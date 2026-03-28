Порноплатформа OnlyFans, созданная уроженцем УССР, за год зарабатывала до 7 000 000 000 USD 1 513

Бизнес
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Любила ли миллиардера Радвинского знаменитая певица, мы теперь никогда не узнаем.

Любила ли миллиардера Радвинского знаменитая певица, мы теперь никогда не узнаем.

Еще будучи студентом, одессит Леня изобретал взрослые сайты.

Платформа OnlyFans при Леониде Радвинском стала одним из самых прибыльных интернет-бизнесов. При минимальном штате — около 50 сотрудников — сервис генерировал миллиарды долларов выручки ежегодно.

По открытым данным, к 2024–2025 годам доход платформы превышал 7 млрд долларов в год, а сам владелец получал сотни миллионов долларов дивидендов.

Рост сервиса ускорился во время пандемии: тысячи людей начали зарабатывать онлайн, а аудитория резко увеличилась. OnlyFans превратился в глобальную площадку, где создатели напрямую монетизируют контент через подписку.

Изначально сервис не был ориентирован на откровенный контент, но после смены стратегии именно этот сегмент стал ключевым драйвером роста. В 2021 году OnlyFans попал в список самых влиятельных компаний мира по версии Time. В последние годы Радвинский рассматривал возможность продажи доли бизнеса, оценённого в несколько миллиардов долларов.

Радвинский родился 30 марта 1982 года в Одессе. Когда он ещё был ребёнком, его семья переехала в Чикаго в поисках лучшей жизни. В 2002 году он окончил Северо-Западный университет США, получив степень экономиста.

Ещё будучи студентом, он основал агентство по привлечению клиентов на порносайты Cybertania. В конце 1990-х и начале 2000-х годов Радвинский разработал более десятка сайтов, включая Password Universe, Working Passes и Ultra Passwords, которые предоставляли пользователям пароли к порносайтам. Эта деятельность носила исключительно нелегальный характер, а сам Радвинский получал доход за каждый клик на этих ресурсах.

В 2004 году им был основан сайт MyFreeCams, который вёл потоковое вещание для взрослых. В том же году на бизнесмена подала в суд компания Microsoft из-за «введения в заблуждение пользователей сети». Но дело было прекращено — и Радвинский «вышел сухим из воды».

Радвинский вёл достаточно закрытый образ жизни, но есть одна интересная деталь: он мог состоять в отношениях с певицей Наташей Королёвой. Причиной таких слухов стала якобы внебрачная дочь Королёвой. Сама певица утверждала, что отцом ребёнка стал её приятель, а выносила и родила малыша суррогатная мать. По словам Королёвой, отец ребёнка достаточно богат и работает в IT-сфере. Признание певицы привело к тому, что пользователи соцсетей начали активно обсуждать, кто же на самом деле является отцом дочери Королёвой. И чаще всего выбор останавливали на Леониде Радвинском, который, судя по описаниям Королёвой, идеально подходит на эту роль. Однако точно установить, была ли связь между Радвинским и Королёвой, не представляется возможным.

#эротика #миллиардеры
