Платформа OnlyFans при Леониде Радвинском стала одним из самых прибыльных интернет-бизнесов. При минимальном штате — около 50 сотрудников — сервис генерировал миллиарды долларов выручки ежегодно.

По открытым данным, к 2024–2025 годам доход платформы превышал 7 млрд долларов в год, а сам владелец получал сотни миллионов долларов дивидендов.

Рост сервиса ускорился во время пандемии: тысячи людей начали зарабатывать онлайн, а аудитория резко увеличилась. OnlyFans превратился в глобальную площадку, где создатели напрямую монетизируют контент через подписку.

Изначально сервис не был ориентирован на откровенный контент, но после смены стратегии именно этот сегмент стал ключевым драйвером роста. В 2021 году OnlyFans попал в список самых влиятельных компаний мира по версии Time. В последние годы Радвинский рассматривал возможность продажи доли бизнеса, оценённого в несколько миллиардов долларов.

Радвинский родился 30 марта 1982 года в Одессе. Когда он ещё был ребёнком, его семья переехала в Чикаго в поисках лучшей жизни. В 2002 году он окончил Северо-Западный университет США, получив степень экономиста.

Ещё будучи студентом, он основал агентство по привлечению клиентов на порносайты Cybertania. В конце 1990-х и начале 2000-х годов Радвинский разработал более десятка сайтов, включая Password Universe, Working Passes и Ultra Passwords, которые предоставляли пользователям пароли к порносайтам. Эта деятельность носила исключительно нелегальный характер, а сам Радвинский получал доход за каждый клик на этих ресурсах.

В 2004 году им был основан сайт MyFreeCams, который вёл потоковое вещание для взрослых. В том же году на бизнесмена подала в суд компания Microsoft из-за «введения в заблуждение пользователей сети». Но дело было прекращено — и Радвинский «вышел сухим из воды».

Радвинский вёл достаточно закрытый образ жизни, но есть одна интересная деталь: он мог состоять в отношениях с певицей Наташей Королёвой. Причиной таких слухов стала якобы внебрачная дочь Королёвой. Сама певица утверждала, что отцом ребёнка стал её приятель, а выносила и родила малыша суррогатная мать. По словам Королёвой, отец ребёнка достаточно богат и работает в IT-сфере. Признание певицы привело к тому, что пользователи соцсетей начали активно обсуждать, кто же на самом деле является отцом дочери Королёвой. И чаще всего выбор останавливали на Леониде Радвинском, который, судя по описаниям Королёвой, идеально подходит на эту роль. Однако точно установить, была ли связь между Радвинским и Королёвой, не представляется возможным.