Российские рестораны в начале 2026 года столкнулись с падением посещаемости в масштабах, которых не видели несколько десятилетий.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников ресторанного рынка, год к году трафик у многих ресторанных сетей снизился на 10–15%, а у некоторых — на 30–40%. С начала года трафик и выручка в ресторанах оказались минимальными за последние 25 лет, констатирует вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин.

В ресторанах и барах Москвы количество покупок стало меньше на 12% год к году, Санкт-Петербурга — на 8%, приводит «Ъ» статистику «Платформы ОФД».

В сети «Теремок» трафик обвалился на 15-20%, рассказывает ее основатель Михаил Гончаров. В сети «Раковая» количество чеков стало меньше прошлогоднего на 10–12%, рассказал основатель компании Евгений Ничипурук: «За все десять лет, которые существует наша сеть, это самый плохой показатель».

Одна из главных причин — падение реальных доходов населения, которое началось еще летом прошлого года, поясняет Гончаров. По данным Росстата, в 2025 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 7,4%, а реальные зарплаты — на 4,4%. Однако рестораторы этого не почувствовали. Ухудшение чувствуется абсолютно во всех сегментах: доходы у людей падают, они «зажались в расходах», и это одинаково сказывается и на дорогих ресторанах, и на заведениях быстрого питания, отмечает Гончаров.

Серьезные проблемы начались после Нового года на фоне роста налоговой нагрузки на ресторанный бизнес, поставщиков продуктов и алкоголя. Например, алкоголь подорожал из-за роста акцизов, а продукты — из-за перехода поставщиков на НДС, отмечает вице-Небольсин. Даже в сегменте фастфуда, который традиционно считается более устойчивым, потребители стали снижать частоту визитов и итоговую сумму заказов, соглашается директор практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Михаил Жиганов.

На фоне падения трафика началась волна закрытий ресторанов и баров. Количество ликвидаций компаний в сфере общепита в январе–феврале выросло на 29% год к году, до 7,3 тыс. организаций, подсчитали в «Контур.Фокус». Одновременно резко упал интерес к открытию новых заведений. В январе–феврале количество заявок на открытие точки по франшизе снизилось на 47,5%, а общий спрос на франшизы в отрасли в январе–марте упал на 38%, в сегменте кофеен — на 51%, фастфуда — на 26%.

В Москве с конца 2025 года «Шоколадница» закрыла около 20 ресторанов, Rostic’s — 25 точек, «Якитория» — 8, Menza — 2. Полностью ушли с рынка «Хлеб насущный», Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню», рестораны «Валенок» и The Toy. По данным 2ГИС, к марту количество ресторанов в городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, кафе — на 6%, баров — на 11%.