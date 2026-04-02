В Друвиенской волости Гулбенского края у пчёл выявлен американский гнилец, в связи с чем территория в радиусе трёх километров вокруг поражённого хозяйства объявлена зоной угрозы распространения болезни, свидетельствует опубликованное в официальном издании «Latvijas Vēstnesis» распоряжение главного государственного продовольственного и ветеринарного инспектора, пишет ЛЕТА.

Американский гнилец в хозяйстве «Lielvasaraudži» Друвиенской волости Гулбенского края подтверждён в отчёте тестирования института научных исследований продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды «Bior» от 25 марта 2026 года.

Государственному старшему ветеринарному инспектору управления Восточной Видземе Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) поручено в зоне угрозы проводить клиническую оценку пчелиных семей в постоянных местах содержания, отбор подозрительных образцов для лабораторных исследований, а также изучение эпидемиологической ситуации с целью выявления возможных заражённых и эпидемиологически связанных пасек, а также путей распространения возбудителя болезни и потенциально заражённых объектов.

Соответствующие мероприятия в зонах угрозы американского гнильца должны начаться весной этого года, когда температура воздуха в тени днём достигнет не менее 14 градусов.

Владельцы пчелиных хозяйств обязаны соблюдать установленные распоряжением требования и сотрудничать с государственными инспекторами ПВС при проведении мероприятий по надзору.

Американский гнилец вызывает бактерия Paenobacillus larvae. Для человека это заболевание не опасно, однако для пчёл оно смертельно, если своевременно не принять меры по его ликвидации. Для пчеловодов болезнь также представляет серьёзную экономическую угрозу, поскольку приводит к значительному снижению продукции.

ПВС является государственным учреждением, находящимся в ведении Министерства земледелия, и осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота продовольствия и ветеринарии.