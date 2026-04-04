Богатые китайцы стали активно скупать элитное жилье в столице Зимбабве Хараре. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным риелторов, спрос на дома стоимостью от 500 тысяч до двух миллионов долларов в престижных районах Хараре, таких как Хайлендс и Борроудейл-Брук, вырос настолько, что агентства вынуждены искать сотрудников со знанием китайского языка. Отмечается, что сделки часто проходят за наличные, что дает покупателям сильные позиции на переговорах и позволяет обходить жесткий валютный контроль.

Появление топ-менеджеров и предпринимателей в Зимбабве происходит не просто так: китайские компании доминируют в литиевой отрасли страны, инвестируют в энергетику, банки и инфраструктуру. Кроме того, в Хараре появляются китайские рестораны, торговые центры и казино.

Часть давних жителей элитных районов ситуацией недовольна: новые владельцы активно перестраивают исторические дома, игнорируя правила застройки. Иных же нынешний расклад полностью устраивает, ведь инвестиции начались как раз в тот момент, когда западный капитал в значительной степени ушел из страны из-за долговых проблем и прошлой гиперинфляции.