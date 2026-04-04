Через год после введения Трампом пошлин на импорт со всего мира глобальные торговые потоки претерпели заметные изменения. Какие страны выиграли от этого, а какие - проиграли?

"Тарифы сделают нас чертовски богатыми", - обещал Трамп, начиная свое второе президентство в январе 2025 года. А в апреле он попытался обложить пошлинами товары из большинства стран мира. Некоторые из тарифов затем были пересмотрены - в том числе и из-за ответных мер того же Китая, а в 2026 году Верховный суд США и вовсе признал "тарифные войны" президента незаконными. Однако Трамп в этом вопросе не сдается.

Пока что пошлины на импорт не вернули производство в США, несмотря на обещания Трампа, констатирует старший экономист вашингтонского аналитического центра Tax Foundation Алекс Дуранте. "Прошлый год был довольно плохим для обрабатывающей промышленности и занятости. На самом деле растущие сектора, как правило, относительно защищены от таможенных тарифов благодаря исключениям по товарным позициям, таким как компьютеры и продукты, связанные с искусственным интеллектом", - указал эксперт в беседе с Deutsche Welle.

Одна из цифр, которая резко выросла, - доходы от таможенных тарифов, поступающие в казну Соединенных Штатов. В 2025 году Минфин собрал 287 миллиардов долларов в виде пошлин на импорт и связанных с ними налогов - это примерно в три раза больше, чем в предыдущие годы. Но исследования показывают, что основное бремя издержек в связи с трамповскими пошлинами легло на плечи потребителей в самих США, ведь их пришлось платить американским импортерам, а не поставщикам из других стран.

"Государства, которые больше всего выиграли от угрозы введения пошлин, - это те, на товары которых наложили тарифы лишь по базовой 10-процентной ставке. Это, например, Австралия и страны Латинской Америки", - говорит экономист из Гонконгского университета Хайши Ли. Выиграли от трамповской политики и страны, заменившие экспорт в США из Китая, ведь в отношении него Трамп вводил немыслимые тарифы. Но в целом ситуация в торговле на международном уровне стала шаткой и неопределенной, констатирует Ли.