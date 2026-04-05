Dracula-Land в Румынии: в стране запускают один из самых амбициозных туристических проектов последних лет. Частные инвесторы намерены вложить более миллиарда евро в создание крупного комплекса, который объединит тематический парк, гостиницы, арену и бизнес-инфраструктуру.

Таким образом, страна делает ставку на международный туризм и событийный рынок. Проект должен привлечь миллионы посетителей ежегодно и усилить позиции региона в европейской индустрии развлечений.

Что известно о проекте Dracula-Land

Комплекс разместят недалеко от Бухареста. Площадь территории составит около 160 гектаров. Сердцем проекта станет тематический парк площадью более 780 000 квадратных метров.

В частности, концепция строится вокруг мифа о Дракуле и румынского фольклора. Каждая зона получит собственный сюжет и атмосферу.

Основные элементы парка

-шесть тематических миров;

-более 40 крупных аттракционов;

-зона «Трансильвания» с американскими горками и лесными декорациями;

-«замок Дракулы» с лабиринтами и интерактивными маршрутами;

-семейные пространства и мифологические персонажи из разных культур.

Следовательно, проект ориентируется не только на любителей хоррора. Организаторы хотят охватить семьи с детьми и поклонников масштабных шоу.

Почему именно Дракула

Образ Дракулы восходит к роману «Dracula» 1897 года, который написал Брэм Стокер. Писатель создал фигуру загадочного вампира, живущего в Карпатах и отправляющегося в Лондон.

Однако литературный герой частично связан с исторической фигурой Влада III, известного как Влад Цепеш. Он правил Валахией в XV веке и прославился жесткими методами ведения войны. Его прозвище Draculea стало частью будущего мифа.

Кроме того, тема вампиров давно закрепилась в массовой культуре. Сериалы и фильмы вроде «Buffy the Vampire Slayer» и «Twilight» сделали этот образ глобальным брендом.

Арена, отели и спа-комплекс

Проект выходит далеко за рамки обычного парка аттракционов. Инвесторы планируют построить многофункциональную арену на 22 500 мест.

Она будет принимать концерты, международные шоу и турниры по киберспорту. Таким образом, комплекс будет работать круглый год.

Для гостей построят три тематических отеля примерно на 1200 номеров. Например, часть гостиниц оформят в стилистике средневековых замков.

Инфраструктура для отдыха

-аквапарк;

-спа- и термальный комплекс площадью около 50 000 квадратных метров;

-один из крупнейших в Европе бассейнов с искусственными волнами.

В результате проект может стать полноценным курортным центром.

Автодром, аутлет и технологический кампус

Организаторы включили в концепцию и деловую составляющую. На территории появится гоночная трасса длиной 4,5 километра.

Кроме того, запланирован люксовый аутлет для моды, мебели и интерьерного дизайна. Его разработают совместно с компаниями из Милана и Флоренции.

Бизнес и технологии

технологический кампус более чем на 1000 рабочих мест;

стартапы в сфере gaming;

проекты по искусственному интеллекту;

цифровые индустрии и креативные разработки.

Итак, Dracula-Land должен объединить развлечения и инновации. Как результат, инвесторы рассчитывают создать новый центр притяжения для бизнеса и туризма.

Dracula-Land в Румынии: когда возможно открытие

Сейчас проект находится на стадии планирования. Точные сроки строительства пока не раскрывают.

Тем не менее, на официальном сайте называют ориентировочную дату открытия — 2027 или 2028 год. Несмотря на это, окончательное решение зависит от разрешений и инвестиционных этапов.

Если комплекс реализуют в заявленном объеме, Румыния получит один из крупнейших тематических парков Европы.