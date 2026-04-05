Стройка века преобразит депрессивные окрестности Бухареста.
Инвесторы рассчитывают создать новый центр притяжения для бизнеса и туризма.
Dracula-Land в Румынии: в стране запускают один из самых амбициозных туристических проектов последних лет. Частные инвесторы намерены вложить более миллиарда евро в создание крупного комплекса, который объединит тематический парк, гостиницы, арену и бизнес-инфраструктуру.
Таким образом, страна делает ставку на международный туризм и событийный рынок. Проект должен привлечь миллионы посетителей ежегодно и усилить позиции региона в европейской индустрии развлечений.
Что известно о проекте Dracula-Land
Комплекс разместят недалеко от Бухареста. Площадь территории составит около 160 гектаров. Сердцем проекта станет тематический парк площадью более 780 000 квадратных метров.
В частности, концепция строится вокруг мифа о Дракуле и румынского фольклора. Каждая зона получит собственный сюжет и атмосферу.
Основные элементы парка
-шесть тематических миров;
-более 40 крупных аттракционов;
-зона «Трансильвания» с американскими горками и лесными декорациями;
-«замок Дракулы» с лабиринтами и интерактивными маршрутами;
-семейные пространства и мифологические персонажи из разных культур.
Следовательно, проект ориентируется не только на любителей хоррора. Организаторы хотят охватить семьи с детьми и поклонников масштабных шоу.
Почему именно Дракула
Образ Дракулы восходит к роману «Dracula» 1897 года, который написал Брэм Стокер. Писатель создал фигуру загадочного вампира, живущего в Карпатах и отправляющегося в Лондон.
Однако литературный герой частично связан с исторической фигурой Влада III, известного как Влад Цепеш. Он правил Валахией в XV веке и прославился жесткими методами ведения войны. Его прозвище Draculea стало частью будущего мифа.
Кроме того, тема вампиров давно закрепилась в массовой культуре. Сериалы и фильмы вроде «Buffy the Vampire Slayer» и «Twilight» сделали этот образ глобальным брендом.
Арена, отели и спа-комплекс
Проект выходит далеко за рамки обычного парка аттракционов. Инвесторы планируют построить многофункциональную арену на 22 500 мест.
Она будет принимать концерты, международные шоу и турниры по киберспорту. Таким образом, комплекс будет работать круглый год.
Для гостей построят три тематических отеля примерно на 1200 номеров. Например, часть гостиниц оформят в стилистике средневековых замков.
Инфраструктура для отдыха
-аквапарк;
-спа- и термальный комплекс площадью около 50 000 квадратных метров;
-один из крупнейших в Европе бассейнов с искусственными волнами.
В результате проект может стать полноценным курортным центром.
Автодром, аутлет и технологический кампус
Организаторы включили в концепцию и деловую составляющую. На территории появится гоночная трасса длиной 4,5 километра.
Кроме того, запланирован люксовый аутлет для моды, мебели и интерьерного дизайна. Его разработают совместно с компаниями из Милана и Флоренции.
Бизнес и технологии
технологический кампус более чем на 1000 рабочих мест;
стартапы в сфере gaming;
проекты по искусственному интеллекту;
цифровые индустрии и креативные разработки.
Итак, Dracula-Land должен объединить развлечения и инновации. Как результат, инвесторы рассчитывают создать новый центр притяжения для бизнеса и туризма.
Dracula-Land в Румынии: когда возможно открытие
Сейчас проект находится на стадии планирования. Точные сроки строительства пока не раскрывают.
Тем не менее, на официальном сайте называют ориентировочную дату открытия — 2027 или 2028 год. Несмотря на это, окончательное решение зависит от разрешений и инвестиционных этапов.
Если комплекс реализуют в заявленном объеме, Румыния получит один из крупнейших тематических парков Европы.
Оставить комментарий