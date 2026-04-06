Самые низкие цены на топливо в Европе — в Польше. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск. В специальном видеообращении он подчеркнул, что это результат введения правительством пакета мер, который включает снижение НДС и акцизного налога на топливо, а также введение максимальных розничных цен.

По словам премьер-министра, благодаря предпринятым мерам в Польше образовались самые низкие цены на топливо среди европейских стран.

«Война на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на топливо во всем мире, в Европе, и в Польше в том числе. Именно поэтому мы ввели пакет мер по снижению цен на топливо. Я понимаю, что это все еще дорого, но нам удалось добиться одного эффекта — цены на топливо в Польше — самые низкие в Европе. Мы делаем, не говорим», — сказал польский премьер.

Правительство Польши ввело регулируемые цены на топливо — Министерство энергетики ежедневно публикует объявления о максимальных допустимых ценах на автозаправочных станциях.

Согласно последнему заявлению министра энергетики, литр 95-го бензина будет стоить не более 6,19 злотых (1,45 евро), 98-го бензина — 6,80 злотых (1,61 евро), а дизельного топлива — 7,64 злотых (1,79 евро).

В прошлом году в северо-западном регионе Польши обнаружены запасы нефти и газа, которые, как утверждает владелец лицензии Central European Petroleum (CEP) являются самым крупным в стране и входят в число наиболее масштабных в Европе, сообщает TVP3.

Месторождение расположено на побережье Балтики вблизи города Щецин. По оценкам компании, его запасы могут составлять 22 млн тонн нефти и 5 млрд куб. м газа товарного качества. В целом ресурсы нефти оценены в 33 млрд тонн, а газа — в 27 млрд куб. м.

Скважина Wolin East 1 глубиной 9,5 км была пробурена зимой. СЕР зарегистрирована в Канаде, основными владельцами являются инвесторы из Норвегии.

При этом большая часть польских запасов нефти традиционно сосредоточена в западных районах страны. Так, осенью 2024 года около населенного пункта Свебодзин выявлено новое месторождение нефти с извлекаемыми запасами порядка 100 тыс. тонн.