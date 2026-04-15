«Начнут требовать повышения зарплат»

Оскар Ник Малниекс, экономист

– Инфляция в марте по сравнению с февралём выросла на ошеломляющие 1,9%. Такой быстрый месячный рост цен Латвия ранее наблюдала только в 2022 году, а до этого — в отдельных месяцах кризисных 2007–2009 годов. Годовая инфляция увеличилась с неожиданно низких 2,3% в феврале до достаточно высоких 3,4% в марте.

Последние данные ЦСУ в сочетании с неопределённостью, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, вызывают опасения по поводу дальнейшего пути инфляции. Моделирование показывает, что мы, вероятно, не достигнем столь резких темпов роста цен, как в 2022 году, однако риски остаются значительными.

В последние дни цены на нефть немного снизились, однако нет гарантии, что это надолго. Условия двухнедельного перемирия между США и Ираном, а также дальнейшее развитие ситуации остаются неясными. Каждая сторона объявила о своей победе, но Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт.

Финансовые рынки закладывают относительно быстрое урегулирование конфликта и постепенное снижение цен на энергоносители — нефть и газ. По предварительным расчётам, в этом сценарии среднегодовая инфляция в Латвии в этом году может превысить 4%.

Если конфликт затянется, инфляция может вырасти значительно сильнее. Помимо прямого влияния через цены на энергоносители усилятся и косвенные эффекты — рост стоимости топлива и энергии удорожает транспортировку и производство товаров.

Могут включиться и другие механизмы: жители, опасаясь роста стоимости жизни, начнут требовать повышения зарплат, что будет дополнительно разгонять инфляцию.

Рисков и неопределённости в мировой политике очень много. Для Латвии как открытой экономики события даже за тысячи километров имеют существенное значение.

Два месяца на спасение

Дайнис Гашпуйтис, эксперт по макроэкономике:

– Дальнейшее развитие инфляции будет зависеть от хода войны в Иране. Пока риски указывают на устойчивое, хотя и ограниченное влияние на инфляцию и экономический рост. Однако чем дольше сохраняются ограничения в Ормузском проливе, тем сильнее будет воздействие.

Хотя США сейчас пытаются стабилизировать ситуацию, дальнейшее усиление негативного влияния на инфляцию вполне вероятно. У мировой экономики есть примерно два месяца до реализации наиболее тяжёлых сценариев. Если за это время устойчивое решение не будет найдено, экономическая ситуация и прогнозы инфляции станут более жёсткими.

Энергетическая инфраструктура Ближнего Востока уже повреждена, и риск дальнейших повреждений остаётся высоким. Поэтому даже при восстановлении судоходства геополитическая премия в ценах на нефть и газ сохранится надолго. Это означает, что инфляционное давление уже сформировано, и его влияние на цены на отопление в следующем сезоне практически неизбежно.

Если рост цен на топливо проявляется сразу, то влияние газа на потребительские цены проявляется с задержкой. Более высокие цены на энергию постепенно перейдут в стоимость продуктов питания, где важны как затраты на энергию, так и логистика. Поэтому давление на цены на продукты, вероятно, усилится.

Дополнительным фактором является рост цен на удобрения. Хотя производители и торговцы не сразу перекладывают рост затрат на потребителей, со временем это неизбежно происходит.

«Ничего нельзя знать наверняка»

Петерис Страутиньш, экономист

– Конфликт происходит далеко от Латвии, однако уровень цен в марте по сравнению с февралём вырос на 1,9%, а годовая инфляция достигла 3,4%.

Это всё ещё ниже, чем в большинстве месяцев прошлого года, но рост продолжится. Возможно, он не будет долгим. В апреле ожидается ещё один значительный скачок, и годовая инфляция превысит 4%, хотя есть надежда, что уже в мае давление со стороны импортных цен начнёт ослабевать.

Впрочем, ничего нельзя знать наверняка. Последние полтора месяца напомнили, что в мире не всегда преобладают разум и терпение.

Основной причиной роста цен стало топливо, подорожавшее за месяц на 21%. Более половины общего роста расходов связано с транспортом. Одежда и обувь подорожали на 5,7%, алкоголь — на 3,5%.

Есть и хорошая новость — продукты питания подорожали всего на 0,1%, что обычно ниже сезонного роста.

В апреле рост цен на топливо снова будет двузначным, но, возможно, ниже 21%. В мае возможно снижение, но это не гарантировано из-за нестабильности ситуации в Персидском заливе.

Последствия энергетических событий могут проявиться в росте цен на продукты во второй половине года. Однако рынок пшеницы остаётся относительно стабильным — около 200 евро за тонну.

Надежд сейчас много, уверенности мало. Но пока сохраняется прогноз, что покупательная способность скорее вырастет, чем снизится, хотя и не так сильно, как в прошлом году.

Для разных людей инфляция будет ощущаться по-разному, поскольку доля расходов на топливо сильно различается.

Два сценария – плохой и очень плохой

Олег Красноперов, экономист Банка Латвии:

– В марте инфляция в Латвии значительно выросла. Это самая высокая месячная инфляция в Латвии с 2022 года, во многом вызванная резким ростом цен на топливо: цена бензина за месяц увеличилась на 11%, а дизельного топлива — на 25%. Это также отражает рост цен на нефть и продукты её переработки из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

В целом военный конфликт на Ближнем Востоке может увеличить инфляцию в Латвии на несколько процентных пунктов.

Если рынок сейчас правильно прогнозирует цены на нефть и в среднем в этом году она будет стоить около 90 долларов США за баррель, то рост цен на энергоносители может увеличить инфляцию в Латвии на 1,7 процентного пункта в этом году и на 0,9 процентного пункта в следующем.

В свою очередь, если участники рынка всё ещё недооценивают значение конфликта на Ближнем Востоке и средняя цена нефти в нынешнем году составит 120 долларов за баррель, это может увеличить инфляцию в Латвии на дополнительные 3,1 процентного пункта в этом году и ещё на 2,4 процентного пункта в следующем.

Во втором случае, вероятно, вырастут и мировые цены на продовольствие: более дорогое топливо увеличивает стоимость сельскохозяйственного производства, а более дорогой природный газ — стоимость удобрений. Также могут закрепиться ожидания более высокой инфляции. Поэтому полное влияние событий в Иране может оказаться ещё более значительным.

Тем не менее, по его словам, на данный момент ничто не указывает на то, что инфляция в Латвии вырастет столь же существенно, как в 2022–2023 годах.

Для справки

В марте потребительские цены в Латвии выросли на 1,9% по сравнению с февралем и на 3,4% в годовом выражении, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 2,3%.