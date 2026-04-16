Состоявшаяся в понедельник акция протеста водителей такси в Риге, Даугавпилсе и Елгаве не только выявила напряженные отношения между платформой перевозок "Bolt" и таксомоторными компаниями и их организациями, но и заставила действовать должностных лиц Министерства сообщения, которые начали проявлять определенную активность, чтобы хотя бы частично решить накопившиеся в отрасли проблемы, пишет Diena.

Президент Латвийской организации работодателей отрасли легковых такси Алексей Игнатьев выразил осторожный оптимизм, отметив, что министерство стало активнее коммуницировать уже с момента, когда четыре отраслевые организации объявили о предстоящей акции протеста. В организации акции участвовали также Ассоциация развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков, Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок и профсоюз LAKRS.

Хотя недовольство перевозчиков ситуацией носит затяжной характер, обострение вызвал рост цен на топливо.

"Мы больше не намерены субсидировать из своего кармана сверхприбыль автозаправочных станций и жадность платформы "Bolt". Пока чиновники в кабинетах и на совещаниях "следят за ситуацией", реальная жизнь на улицах превратилась в игру на выживание", - заявила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Элла Петрова.

После состоявшейся акции протеста она подчеркнула, что перевозчики твердо настаивают на разработке нового регулирующего отрасль закона, поскольку считают, что нет смысла вносить изменения в действующий, нормы которого на практике не работают.

"Правительство закрывает глаза на действия монополиста. Я показывала Службе государственных доходов счета "Bolt", в которых фигурирует налог на добавленную стоимость, но "Bolt" его не платит", - сказала Петрова.

Она пообещала продолжать борьбу, в том числе привлечь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В акции протеста в Риге участвовало около 300 водителей такси, а на платформе "Bolt" не работали почти 1000 водителей. По словам Петровой, на следующий день после акции "Bolt" предлагал скидки, которые оказались нерентабельными для водителей.

Игнатьев отметил, что активность организаторов протеста подтолкнула Министерство сообщения к действиям - еще до акции оно начало подавать сигналы о том, что перевозчики услышаны.