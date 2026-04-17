Как мы все знаем, рыночная экономика, или, говоря «старым» языком — капиталистическая экономика, – циклична. Это значит, что этапы экономического роста сменяются этапами экономического спада.

Давно доказано, что кризисы обычно случаются через 6-8 лет относительно благополучной жизни. Заметим, что причины экономических кризисов могут быть разные, проявления кризиса могут отличаться, но результат всегда один — падение уровня жизни большинства жителей.

Итак, на дворе 2026-ой год и многие эксперты в один голос говорят о серьезном замедлении экономики Латвии и приближающемся кризисе. Значит ли это, что уже прошли эти в среднем 7 лет с момента прошлого кризиса? Давайте вместе проанализируем.

Деньги дают

В 2019-м году началась пандемия короновируса, пик которой в Латвии пришелся на 2020-ый год. Из-за тотального карантина, как мы помним, остановился весь туристически-гостинично-ресторанный бизнес, были парализованы и другие сферы услуг.

Однако существенного падения экономики тогда удалось избежать. Причина — даже Латвия, обычно не проявляющая щедрости по отношению к своим предпринимателям, начала разбрасывать так называемые вертолетные деньги.

Правда, не из своего кармана, а за счет резкого увеличения госдолга, то есть компенсации бизнесу фактически выплачивались из заемных денег. Вброс огромного количества кредитных денег позволили предотвратить кризис, но зато в последствии привели к рекордно высокой инфляции, с последствиями которой мы не справились до сих пор. Да и госдолг заметно подрос. Так или иначе, но глобального экономического кризиса в период пандемии удалось избежать.

Хотя последовавшая вскоре пандемия инфляции, разбушевавшаяся после начала войны на Украине, для многих латвийцев была страшнее экономического кризиса — с учетом роста коммунальных платежей и цен на продукты питания, за которыми не всегда успевали расти зарплата и пенсии.

А прогнозы были радужными…

Если же мы возвращаемся в год нынешний, то он начинался очень даже обнадеживающе — эксперты прогнозировали нашей экономике рост в размере 2,2-2,8% и даже до 3% ВВП!

Это бы все равно не позволило нам даже приблизиться, к примеру, к Литве, но мы бы могли весьма неплохо развиваться.

Но счастье прошло мимо — за это отдельное спасибо Трампу, который сыграл роль слона в Персидской посудной лавке. Затянувшееся наведение американских порядков на Ближнем Востоке довольно быстро ударило по всей Европе, и мы, разумеется, тоже не остались в стороне: рост цен на топливо подстегнул инфляцию и уже сейчас она составила 3,4%!

Очевидно, что по итогам апреля рост может превысить 4%! Для людей же с маленькими доходами, которые пропорционально тратят на продукты больше средств, реальная инфляция в этом случае составит все 6-8%! Это очень много, особенно учитывая, что к маю многие латвийские семьи еще не смогут погасить задолженности по коммунальным платежам, возникшие во время отопительного сезона.

И снова опоздали…

Латвийские власти, как это часто бывает, опаздывают — и с оказанием эффективной помощи домохозяйствам в свете роста стоимости отопления, и с реакцией на рост цен на горючее.

Как известно, снижение акциза с целью затормозить рост цен на АЗС было незначительным и запоздалым — в итоге де-факто никакого существенного снижения цен на дизельное топливо мы не наблюдаем.

«В отчаянии» министерство экономики предложило напугать торговцев топливом введением стопроцентного налога на сверхприбыль, но:

во-первых, это едва ли сможет сдержать объективный рост цен,

во-вторых, этот шаг весьма сомнителен с юридической точки зрения и чреват дефицитом топлива (просто торговцам станет невыгодно импортировать горючее),

в-третьих, все равно в коалиции договориться о продвижении этого законопроекта пока не удалось.

Польский пример

Очевидно, что нужны более действенные инструменты влияния на стоимость топлива в розницу – прежде всего, нужно еще сильнее снижать ставку акциза и, возможно, как это сделала Польша – резко снижать ставку НДС.

Нет, конечно, наши политики снова будут утверждать, что Брюссель это не одобрит, но почему-то польских политиков «гнев Евросоюза» не испугал. Для Польши важнее оказались свои крестьяне, другие поставщики продукции и грузоперевозчики.

Существенное снижение стоимости топливо позволило Польше избежать волны инфляции, а главное – реально поддержать своего производителя. Заметим, что Польша и в 2022-2023-м году, когда Латвия била рекорды по росту инфляции, также смогла сдержать рост инфляции…

Может выписать для правительства Силини умного поляка – чтобы давал экономические советы?

Экономику поставили на тормоз

В любом случае, похоже, мы должны быть готовы, что мировая экономика будет существенно замедляться. Основная причина — рост энергоресурсов, что приводит к резкому удорожанию себестоимости продукции.

Рост инфляции наблюдается и в США, а в основных странах ЕС наблюдается падение розничной торговли — народ начал экономить и это вполне логичная реакция на рост стоимости энергоресурсов.

Продолжается стагнация в главном экономическом двигателе Евросоюза — в Германии. Если до лета не удастся нормализовать ситуацию в Персидском заливе, то замедление экономического роста может смениться экономическим спадом.

Справедливости ради отметим, что возможности для разогрева экономики у правительства ЛР мизерные — с учетом того, что бюджет-2026 и так составлен с предельно допустимым дефицитом, а объем набранных кредитов таков, что брать уже становится весьма опасным делом…

Жесткие решения будут, но после выборов

Очевидно, что лишь после выборов уже новое правительство начнет реальные сокращения госрасходов — этого не избежать, чтобы свести концы с концами. Сокращать придется и административные расходы, включая зарплаты в госуправлении.

Ну а пока… нам снова придется затянуть пояса и надеяться на лучшее. Хотя нас уже пугают следующим отопительным сезоном — цены на отопление могут улететь в космос, если летом газ и другие энергоресурсы продолжать дорожать.

Два сценария – плохой и очень плохой

Олег Красноперов, экономист Банка Латвии:

– В марте инфляция в Латвии значительно выросла. Это самая высокая месячная инфляция в Латвии с 2022 года, во многом вызванная резким ростом цен на топливо: цена бензина за месяц увеличилась на 11%, а дизельного топлива — на 25%. Это также отражает рост цен на нефть и продукты её переработки из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

В целом военный конфликт на Ближнем Востоке может увеличить инфляцию в Латвии на несколько процентных пунктов.

Если рынок сейчас правильно прогнозирует цены на нефть и в среднем в этом году она будет стоить около 90 долларов США за баррель, то рост цен на энергоносители может увеличить инфляцию в Латвии на 1,7 процентного пункта в этом году и на 0,9 процентного пункта в следующем.

В свою очередь, если средняя цена нефти в нынешнем году составит 120 долларов за баррель, это может увеличить инфляцию в Латвии на дополнительные 3,1 процентного пункта в этом году и ещё на 2,4 процентного пункта в следующем.

Во втором случае, вероятно, вырастут и мировые цены на продовольствие: более дорогое топливо увеличивает стоимость сельскохозяйственного производства, а более дорогой природный газ — стоимость удобрений. Также могут закрепиться ожидания более высокой инфляции. Поэтому полное влияние событий в Иране может оказаться ещё более значительным.