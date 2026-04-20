Каждый третий - чернорабочий: ЦСУ пересчитал украинцев, прибывших на трудовой фронт Латвии

Дата публикации: 20.04.2026
На начало 2026 года в Латвии 10,5 тысячи граждан Украины зарегистрированы как наёмные работники, сообщили bb.lv в латвийском ЦСУ.

По сравнению с началом 2025 года число занятых украинцев увеличилось на 1,2 тысячи.

Чаще всего украинцы заняты в промышленности — 22,2%, в сфере финансов, страхования, научных и административных услуг, а также операций с недвижимостью — 12,9%, в сфере размещения и общественного питания — 12,1%, в оптовой и розничной торговле — 10,7%, а также 10,1% работают в строительстве.

Лишь один украинец из 90-та поднялся по карьерной лестнице до руководящего уровня. 37,4% заняты в простых профессиях — уборщики офисов, гостиниц и других помещений, кухонные работники, выкладчики товаров и др. 16,1% составляют квалифицированные рабочие и ремесленники, 11,6% — работники сферы услуг и торговли, 10,1% — операторы оборудования и машин и сборщики изделий, и 1,1% — руководители.

Гости нашей республики не только работают, но и учатся. В латвийских образовательных учреждениях зарегистрировано и продолжают обучение более 4 тысяч граждан Украины.

На начало 2026 года в дошкольных и общеобразовательных учреждениях было зарегистрировано около 3,8 тысячи детей, в учреждениях профессионального образования — около 200 учащихся, а в вузах — немного более 200 студентов из числа граждан Украины со статусом временной защиты.

#образование #Украина #Латвия #миграция #занятость #трудовая миграция #экономика #статистика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
