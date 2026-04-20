За 149,40 евро разрешат слетать с латвийским министром в Киев и Варшаву — еда и билеты за свои

Дата публикации: 20.04.2026
Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) ищет желающих принять участие в рабочем визите министра экономики Виктора Валайниса в Польшу (Варшава) и Украину (Киев). Вылет уже в среду, 25 апреля.

Подать заявку на участие можно как на обе страны, так и на одну из них.

В среду желающих (и прошедших отбор) отвезут из Риги в Варшаву. В четверг планируется поездка в Киев. В пятницу возвращение из Киева в Варшаву, а в субботу – домой, в Ригу.

Сколько стоит? За свои услуги ЛАИР хочет 149,40 евро (плюс НДС).

Кроме того, путешественникам следует приготовить деньги транспортные расходы (авиабилеты, поезд в Киев), на расходы на проживание (гостиница), а также на расходы на местные поездки (такси, общественный транспорт и т. п.).

В польской части визита приглашаются предприятия энергетического сектора, производители продукции двойного назначения, представители сфер безопасности и обороны, ИКТ, строительства, транспорта и логистики, а также пищевой отрасли.

В украинской части визита приглашаются предприятия энергетического сектора, производители продукции двойного назначения, представители сфер безопасности и обороны, ИКТ, строительства, а также стартапы.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
