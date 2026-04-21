Зарплаты под контролем: работодателей ждут жёсткие изменения 2 2246

Бизнес
Дата публикации: 21.04.2026
LETA
Изображение к статье: Зарплаты под контролем: работодателей ждут жёсткие изменения

Латвийские работодатели стоят на пороге больших проблем, связанных с введением Директивы Европейского союза о прозрачности оплаты труда, которая повлечет за собой значительные изменения в политике зарплат и, скорее всего, жесткие переговоры с сотрудниками.

Главная цель директивы - содействие равной оплате за равный труд и устранение гендерного разрыва в оплате труда. Эта формально безобидно звучащая директива по сути означает, что компаниям придется вести переговоры с сотрудниками о своей политике оплаты труда и публично ее разъяснять, чего многие могут опасаться.

В идеальном сценарии эти переговоры могли бы привести к более открытым и доверительным отношениям между руководством и сотрудниками, а в менее идеальном - к взаимным нападкам, что в конечном итоге приведет к усиленному контролю за объявлениями о вакансиях и перемещению сотрудников между компаниями.

Согласно этой директиве, предприятия ЕС будут обязаны обмениваться информацией о заработной плате и принимать меры, если гендерный разрыв в оплате труда превысит 5%. Если отчет покажет, что разрыв в оплате труда превышает 5% и не может быть оправдан объективными, гендерно-нейтральными критериями, компаниям придется принять меры, проведя совместную оценку заработной платы в сотрудничестве с представителями сотрудников.

Министерство благосостояния готовит правила о том, как предприятия должны будут отчитываться о выполнении этой директивы ЕС - правила должны быть разработаны к 1 мая 2027 года. Следует ожидать, что сотрудники будут более открыто и громко говорить о вопросах зарплаты, спрашивая работодателя, на каких принципах компания устанавливает заработную плату и справедлива ли она по сравнению с зарплатой других сотрудников - на это уже указывала в прошлом году Анта Праневича, член правления консалтинговой компании "Figure Baltic Advisory".

"Сегодня работодатели могут проанализировать свою политику вознаграждения, разобраться в принципах определения заработной платы и подумать о том, какие ответы они дадут своим сотрудникам", - добавила она.

#зарплата #переговоры #гендерное равенство
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
