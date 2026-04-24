Экспорт предприятий безопасности и обороны в прошлом году мог превысить 500 млн евро 0 289

Бизнес
Дата публикации: 24.04.2026
LETA
Изображение к статье: Экспорт предприятий безопасности и обороны в прошлом году мог превысить 500 млн евро

Объем экспорта предприятий индустрии безопасности и обороны в прошлом году мог превысить 500 млн евро, сообщила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель правления Латвийской федерации индустрии безопасности и обороны ("DAIF Latvija") Элина Эгле-Лочмеле.

"Очень надеюсь, что мы превысим полумиллиардный порог в экспорте", - сказала Эгле-Лочмеле, добавив, что конкретные данные о результатах деятельности предприятий за 2025 год будут доступны в мае.

Также она отметила, что одна из основных задач, которой в этом году следует уделить дополнительное внимание, связана с безопасностью критической инфраструктуры.

"Моя маленькая мечта - чтобы мы создали центр компетенции по критической инфраструктуре, где поставщики услуг и учреждения, являющиеся критической инфраструктурой, могли бы собираться вместе и обмениваться опытом", - сказала Эгле-Лочмеле.

Согласно данным федерации, общий оборот членов "DAIF Latvija" в 2024 году составил 1,94 млрд евро, что на 3% меньше, чем в 2023 году, а прибыль входящих в федерацию компаний сократилась на 30% до 234,8 млн евро. На предприятиях "DAIF Latvija" в 2024 году работало около 11 900 человек.

"DAIF Latvija" была создана весной 2013 года. Федерация является организацией, представляющей индустрию безопасности и обороны, а также исследовательскую отрасль на национальном и международном уровне. "DAIF Latvija" объединяет около 150 предприятий, образовательных и исследовательских учреждений, а также ассоциированных членов.

#Латвия #безопасность #экспорт #прибыль #оборона
Оставить комментарий

